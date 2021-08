Duolingo pracuje nad aplikacją do nauki matematyki

Będzie ona skierowana do dzieci.

Duolingo będzie uczyć też matematyki

Źródło: Duolingo

Duolingo to bez wątpienia najpopularniejsza aplikacja do nauki języków obcych – głównie angielskiego. Pod koniec lipca mieliśmy nawet do czynienia z wejściem na giełdę firmy odpowiedzialnej za usługę. Obecnie jej akcje wynoszą 146 dolarów.Jak się okazuje, spółka Duolingo Inc. pracuje nad nową aplikacją, która pomoże użytkownikom w nauce matematyki. Nie wiadomo jeszcze zbyt wiele na jej temat – te zostaną przekazane podczas wydarzenia Duocon jeszcze w tym miesiącu. Czego możemy się jednak spodziewać?Przede wszystkim usługi zawierającej sprawdzone dane oraz teorie. W maju rozpoczęły się poszukiwania wykwalifikowanej osoby mogącej pomóc w stworzeniu nowego projektu. Co więcej, będzie on Duolingo chce wykreować coś na wzór „klasowego doświadczenia” oraz wykorzystywać najbardziej efektowne metody kształcenia.Może to zabrzmieć dosyć kuriozalnie, ale aplikacja do nauki matematyki była pierwszym pomysłem deweloperów. Dopiero potem porzucili ten plan na rzecz języków obcych, co chyba okazało się koniec końców słusznym krokiem.Na ten moment nie wiadomo tak naprawdę nic więcej na temat nadchodzącego przedsięwzięcia., więc jego debiut raczej nie nastąpi w najbliższym czasie. Jednak na przestrzeni najbliższych kilku tygodni poznamy pierwsze konkretne szczegóły platformy. Warto wspomnieć, iż Duolingo Inc. przewiduje nawet przejęcia innych firm w celu udoskonalenia swoich obecnych, jak i przyszłych projektów.Źródło: TechCrunch / Foto. Duolingo