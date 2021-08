Udostępniono Windows 11 Build 22000.120. Jest coraz lepiej

Sprawdź go.

Dziś na komputerach użytkowników systemu Windows 11, udostępnionego wcześniej członkom programu Windows Insider , korzystającym z kanałów Beta i Deweloperskiego, pojawiła się długo wyczekiwana aktualizacja KB5005188. Windows 11 Build 22000.120 to piąta poprawka zbiorcza dla Windows 11 RTM Build 22000, zawierająca kilka istotnych poprawek jakościowych i dopieszczająca interfejs oprogramowania. Wielkich zmian nie ma, ale i tym małym warto poświęcić nieco uwagi.Aby zainstalować aktualizację KB5005188 wystarczy odwiedzić Windows Update i zainstalować łatkę KB5005188. Jeśli nie masz jeszcze Windows 11, a Twój komputer spełnia minimalne wymagania tego systemu, sprawdź jak go zainstalować w tym miejscu Windows 11 KB5005188 to ulepszenia przede wszystkim dla użytkowników komputerów stacjonarnych. Firma Microsoft zaktualizowała akcję prawego przycisku myszy w Eksploratorze Plików (menu kontekstowe). Od teraz wywołuje ona ładny, kompaktowy interfejs listy, który do tej pory sprawiał wrażenie zbyt mocno rozwleczonego i niezbyt estetycznego.

Źródło: mat. własnyW menu Widżetów, znanym jako Wiadomości i zainteresowania w Windows 10, zagościł nowy widżet "rodzinny". Powiązany jest ściśle z kontem Microsoft i dostępny we wszystkich językach i we wszystkich regionach. Po przypięciu go do tablicy z informacjami, można na nim prześledzić ostatnią aktywność wszystkich członków grupy rodzinnej w Windows 11.Microsoft ulepszył też przycisk "Nowy" w Eksploratorze Plików, integrując z nim menu rozwijane, wywoływane lewym przyciskiem myszy. Przedstawiciele firmy z Redmond obiecują też, że niezależnie od czasu spędzonego w rozwijanych menu kontekstowych, działanie Eksploratora plików nie będzie z czasem traciło swej płynności. Uskarżała się na to część użytkowników.Źródło: mat. własnyOprócz tego wyeliminowano błędy związane z nieprawidłowym działaniem procesu explorer.exe, pasek poleceń Eksploratora Plików zużywa mniej zasobów i wyświetla prawidłowy pasek przewijania w trybie ciemnym. W dzienniku zmian widnieje też komunikat o usunięciu problemu z migotaniem menu kontekstowego.Jak wrażenia z dotychczasowego użytkowania Windows 11? Lepsze niż doświadczenia z Windows 10?Źródło: mat. własny