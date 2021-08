Facebook odświeża sekcję ustawień. Ma być przejrzyściej

Kolejne zmiany w aplikacji giganta.

Facebook nieco namieszał w ustawieniach aplikacji

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie reklamami, które ludzie widzą, dostosowanie ustawień udostępniania, czy tworzenie publiczności dla postów, ludzie nie powinni się zbytnio zastanawiać, od czego zacząć. Dlatego właśnie zmniejszyliśmy liczbę kategorii i zmieniliśmy ich nazwy, aby lepiej odpowiadały modelom mentalnym ludzi. Ustawienia są teraz pogrupowane w sześć szerokich kategorii, z których każda zawiera kilka powiązanych ustawień: Konto, Preferencje, Publiczność i widoczność, Uprawnienia, Twoje informacje oraz Standardy społeczności i Zasady prawne.





Facebook dosyć regularnie wprowadza zmiany wizualne w swojej głównej aplikacji. Najczęściej mają one na celu unowocześnienie usługi oraz uporządkowanie pewnych sekcji tak, by odnalezienie ich było po prostu łatwiejsze. Tak jest i tym razem – społecznościowy gigant zajął się „Ustawieniami”.Jak się okazuje,tak, by była przejrzystsza oraz bardziej scentralizowana. Na oficjalnym blogu wyczytać możemy następujący komunikat:Ponadto, gdyż podobno „lepiej tam pasowały”. Dodatkowo zniknęły opisy poszczególnych sekcji po to, by więcej treści zmieściło się na jednym widoku. Te zmiany mogą rzecz jasna nie przypaść do gustu części użytkownikom, gdyż mogą poczuć się nieco skonfundowani.Sekcję „Ustawień” będzie trzeba bowiem nieco odkryć na nowo, lecz Facebook obiecuje, iż jest przejrzyściej i prościej. Nowy wygląd powinien już być dostępny dla wszystkich użytkowników – zarówno w wersji aplikacji na Androida , iOS oraz przeglądarkę mobilną. Funkcja dotyczy również Facebook Lite Źródło i foto: Facebook