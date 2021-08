Pentagon pracuje nad sztuczną inteligencją, która ma przewidywać przyszłość

Testy już trwają.

Rozwiązanie rodem z Raportu mniejszości?

„Te dane istnieją.”

„My te dane udostępniamy i umieszczamy je w chmurze, gdzie są analizowane przez algorytmy nauczania maszynowego i sztuczną inteligencję. Owe systemy przetwarzają je naprawdę szybko po czym przekazują decydentom […].”

Technologia owiana tajemnicą

Cóż, systemy sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej i bardziej zaawansowane. Amerykańskie wojsko testuje właśnie eksperymentalną sztuczną inteligencję, która ma za zadanie identyfikować potencjalne przyszłe wydarzenia godne zainteresowania i to… na kilka dni zanim będą miały miejsce. Intrygujące, nieprawdaż?Testy prowadzone właśnie przez Pentagon skrywają się pod akronimem GIDE (ang. Global Information Dominance Experiments). W ich ramach wykorzystywane są dane ze źródeł o ogromnej różnorodności. Mowa chociażby o zdjęciach satelitarnych, danych radarowych, informacjach zebranych przez wywiad oraz czujniki zlokalizowane w terenie i nie tylko. Ogromną rolę w przedsięwzięciu odgrywa też przetwarzanie w chmurze, dzięki któremu dane zbierane z całego świata mogą być przetwarzane efektywnie i dzięki któremu czołowi przedstawiciele wojska i rządowych agencji mają do nich łatwy dostęp.Celem projektu realizowanego przez Pentagon jest przewidywanie postępowania innych państw z dużym wyprzedzeniem. Pozwoli to na stosowanie środków odstraszających i środków ostrożności jeszcze zanim potencjalne działania wojenne będą miały szanse nabrać tempa, czyli zanim dojdzie do jakichkolwiek starć.Rzecz jasna, jeśli trwają przygotowania do opuszczenia przez łódź podwodną portu, oczywiste jest, że ta niebawem wypłynie na otwarte wody. Ludzie także są zdolni do tego, by w pewnym stopniu przewidywać działania militarne innych krajów, jednak sztuczna inteligencja powinna radzić sobie z tym znacznie lepiej, dokonując wcześniejszych i dokładniejszych przewidywań., powiedział Glen D. VanHerck, generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.Ze zrozumiałych powodów, Pentagon nie zdradza zbyt wiele na temat tego, jak dokładnie jego algorytmy działają. Wiadomo natomiast, że niedawno ukończony został trzeci zestaw testów GIDE, a czwarty już jest planowany.Jak widać, nowa sztuczna inteligencja Pentagonu nie nakreśli rzeczywistości rodem z Raportu mniejszości. Przynajmniej na razie nikt nie będzie aresztowany za przestępstwa, które ma rzekomo popełnić w przyszłości. Być może ułatwi ona jednak deeskalację konfliktów, na co wskazuje generał VanHerck.Źródło: ZDNet , Departament Obrony USA, fot. tyt. WikimediaCommons/David B. Gleason [ CC BY-SA 2.0 ].