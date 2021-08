Microsoft zawiesza wersje próbne Windows 365. Niespodziewany powód

Tego się chyba nikt nie spodziewał.

Okres próbny Windows 365 wycofany po zaledwie dwóch dniach

Co to jest Windows 365?

Wspólnie z naszymi czytelnikami zastanawialiśmy się niedawno, jak dużym zainteresowaniem cieszył się będzie Windows 365 , czyli komputer w chmurze od Microsoftu. Ceny Windows 365 do najniższych nie należą, ale ustaliliśmy już, że dla wielu firm zakupienie wirtualnego "sprzętu" na zasadzie subskrypcji może być ciekawą alternatywą dla kupna wydajniejszych od posiadanych urządzeń fizycznych. Pewnego rodzaju odpowiedź na potencjalną popularność Windows 365 niech da to, iż Microsoft był zmuszony wycofać się z oferowanego przez siebie dostępu próbnego do usługi.W dwa dni po tym, jak Microsoft ogłosił ogólną dostępność systemu Windows 365, produkt wywołał tak duże zainteresowanie, że firma musiała wstrzymać nowe rejestracje do 2--miesięcznego okresu próbnego, dopóki nie będzie w stanie zwiększyć zdolności obsługi napływu potencjalnych płatnych klientów. Jest za wcześnie, aby nazwać to sukcesem, ale firma twierdzi, że dotychczasowa reakcja była "znacząca".Według Scotta Manchestera, który przewodniczy zespołowi Windows 365, firma musiała tymczasowo wstrzymać rejestrację, dopóki nie zdoła zagwarantować dodatkowej "przepustowości" działania produktu. To powiedziawszy, nadal można się zarejestrować, aby otrzymywać powiadomienie, gdy tylko wersja próbna będzie na nowo dostępna, lub od razu kupić dostęp do usługi, jeśli nie chcesz czekać.Windows 365 to nowa usługa, która przenosi Twój komputer do chmury dzięki maszynom wirtualnym z Windows 10 hostowanym na platformie Azure. Po zalogowaniu można korzystać z Windows 365 z poziomu niemal dowolnego urządzenia - tabletu z Androidem, iPada, laptopa lub desktopa z Linuxem, komputera Mac i tak dalej. Do wszystkiego wystarczy przeglądarka internetowa. Łącznie do wyboru klienci mają dwanaście różnych konfiguracji, które da się dopasować do indywidualnych potrzeb w danej firmie.Komputery wirtualne da się personalizować. Wybrane przez użytkownika ustawienia i zainstalowane w chmurze aplikacje są zapamiętywane. Za każdym razem, gdy zalogujesz się do Windows 365, nie będziesz musiał absolutnie niczego konfigurować. Wszelkie informacje o danych są być przechowywane nie na urządzeniu dostępowym do usługi, a w chmurze. Jeśli użytkownik wyloguje się z Windows 365 na danym sprzęcie, dane do logowania nie będą zapisane w fizycznym urządzeniu, z którego korzystał. Nawet jeśli niepowołane osoby uzyskają dostęp do takiego komputera, nie będą w stanie z wirtualnej maszyny skorzystać.Źródło: Microsoft