Pobierz Firefox 91 na smartfony na pięć dni przed innymi

Aplikacja jest już dostępna.

Firefox 91 na smartfony - co nowego?

Wśród czytelników serwisu Instalki.pl istnieje spore grono miłośników przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. O kolejnych jej wydaniach informujemy przeważnie w kontekście desktopowej wersji programu. Tym razem mamy jednak nie lada gratkę dla osób korzystających z Firefoxa na swoich smartfonach i tabletach. Na pięć dni przed oficjalnym udostępnieniem narzędzia Firefox 91 w sklepie Google Play, możecie pobrać je w formacie APK.Firefox 91 to przede wszystkim nowa sekcję "wskocz z powrotem" na stronie nowej karty. Daje ona szybki dostęp do ostatnio otwartej karty i powinna pomóc wrócić do miejsca, w którym przeglądanie Internetu zostało z jakiegoś powodu przerwane. Oprócz niego na stronie nowej karty umieszczono również przycisk "pokaż wszystko", który po prostu otwiera podgląd otwartych kart.Firefox 91 to także nowa opcję "start on home" w ustawieniach zakładek. Dzięki niej Firefox uruchomi się domyślnie na stronie nowej karty, gdy użytkownik nie korzysta z przeglądarki przez cztery godziny. Można wyłączyć nową funkcję lub zawsze otwierać Firefoksa na stronie nowej karty. Druga opcja zadziała od teraz wyłącznie po pełnym restarcie aplikacji (a nie tylko jej zminimalizowaniu).Firefox 91 pobierzesz w postaci pliku APK z popularnego serwisu APK Mirror. Po pobraniu plik należy uruchomić i zainstalować aplikację ręcznie. Z pewnością nie będziesz miał z tym problemu.Źródło: androidpolice