Windows 10 będzie domyślnie blokować potencjalnie niechciane aplikacje

Twój komputer stanie się bezpieczniejszy.

Windows 10 teraz jeszcze bezpieczniejszy

„W aktualizacji Windows 10 May 2020 Update wprowadziliśmy blokowanie potencjalnie niechcianych aplikacji dla wszystkich użytkowników Windows 10, ale osoby, które chciały z niego korzystać, musiały je włączyć.”

„Od początku sierpnia 2021 roku funkcja ta będzie włączona domyślnie, aby ułatwić Ci zachowanie jak największej wydajności komputera.”

Od teraz funkcja blokowania potencjalnie niechcianych aplikacji będzie w Windows 10 domyślnie włączona. | Źródło: mat. własne

Niechciane aplikacje w Windows 11

Wraz z wydaniem aktualizacji 2004 (May 2020 Update) Microsoft wprowadził do systemu Windows 10 funkcję blokowania potencjalnie niechciany aplikacji. Nie była ona jednak włączona domyślnie i każdy użytkownik, który chciał, aby ta działała, musiał aktywować ją ręcznie. To właśnie się jednak zmieniło.Jak poinformował Microsoft, począwszy od sierpnia bieżącego roku funkcja blokowania potencjalnie niechcianych aplikacji będzie aktywna na komputerach z systemem Windows 10 domyślnie. Dzięki temu Twój komputer będzie lepiej chroniony przed oprogramowaniem, które może spowalniać jego pracę, wyświetlać reklamy czy, co najgorsze, instalować inne, jeszcze bardziej szkodliwe i irytujące programy., czytamy na stronie wsparcia Microsoftu.Jeśli z jakiegoś powodu pragniesz wyłączyć funkcję blokowania potencjalnie niechcianych aplikacji, możesz to zrobić, przechodząc kolejno do aplikacji Ustawienia systemu Windows 10, a następnie pozycji Aktualizacje i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows > Kontrola aplikacji i przeglądarki > Ustawienia ochrony opartej na reputacji. Tam znajdziesz kontrolkę, która umożliwi Ci wyłączenie omawianej opcji.Zmiana wprowadzona przez Microsoft z pewnością jest mile widziana. Niewątpliwie nie każdy zdawał sobie sprawę z tego, ze omawianą funkcję można było w systemie Windows 10 aktywować.Należy pamiętać, że funkcja blokowania potencjalnie niechcianych aplikacji niekoniecznie uchroni Cię przed zagrożeniami, za sprawą których na Twoim komputerze zapanuje prawdziwy chaos. Jak wskazuje Microsoft, potencjalnie niechciane aplikacje to zupełnie inna kategoria oprogramowania niż malware i wirusy. Zatem, koniecznie korzystaj z oprogramowania wirusowego. Windows Defender powinien w tej kwestii w zupełności wystarczyć, gdyż to naprawdę świetny program antywirusowy. Mam zatem nadzieję, że nie wymusiłeś jego wyłączenia.Warto wspomnieć, iż wygląda na to, że funkcja blokowania potencjalnie niechcianych aplikacji będzie domyślnie włączona także w Windows 11. Obecnie testuję wydanie beta tego systemu i zauważyłam iż na moim komputerze funkcja jest aktywna, mimo iż jej nie włączałam ręcznie.Windows 11 powinien zadebiutować już niebawem. Data premiery nie została przez Microsoft sprecyzowana, ale w ostatnich tygodniach pojawiło się na ten temat wiele przecieków. Wynika z nich, że system ma zostać wydany między październikiem a listopadem 2021 roku.Źródło: Microsoft, fot. tyt. Canva