Mapy Google na iOS od teraz z ciemnym motywem i nie tylko

Dobre wieści dla posiadaczy sprzętu Apple.

Ciemny motyw w Mapach na iOS

W Mapach Google na iOS debiutuje ciemny motyw. | Źródło: Google

Dzielenie się lokalizacją w iMessage

Wkrótce w iMessage podzielisz się ze znajomymi swoją lokalizacją, z pomocą Map Google. | Źródło: Google

Nowe widżety

Mapy Google regularnie otrzymują całą masę nowych funkcji, zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iOS. Niemniej, funkcje te nie zawsze debitują na tych systemach jednocześnie. Na przykład, w ubiegłym roku tylko użytkownicy Androida otrzymali w Mapach Google dostęp do ciemnego motywu. Teraz ciemny motyw w końcu trafia na iOS, wraz z kilkoma innymi funkcjami.Dotychczas użytkownicy Map Google na iOS mogli korzystać tylko z domyślnego jasnego motywu. Wkrótce uzyskają oni też jednak dostęp do ciemnego motywu. Aby go włączyć, należy przejść do ustawień aplikacji, wybrać opcje ustawienia Motyw, a następnie pozycję „Zawsze ciemny motyw” lub „Taki sam jak motyw urządzenia”.Kolejną z nowych funkcji zapowiedzianą przez Google dla Map na iOS jest możliwość dzielenia się swoją aktualną lokalizacja w aplikacji iMessage. Wystarczy tapnąć w iMessage w ikonę Map widoczną nad klawiaturą, a wybrana osoba lub grupa osób będzie widzieć, gdzie się znajdujesz. Domyślnie ta informacja jest wyświetlana przez godzinę, ale można wydłużyć ten czas do trzech dni. Aby w dowolnym momencie przestać dzielić się lokalizacją, wystarczy skorzystać z opcji „Stop” widocznej pod dymkiem z lokalizacją.W Mapach Google na iOS debiutują też dwa nowe widżety, które można dodać do ekranu głównego smartfonu. Dzięki pierwszemu na ekranie swojego iPhone’a zawsze będziesz widzieć, jak duży ruch uliczny panuje w okolicy. Drugi pozwoli Ci z kolei szybko wyznaczyć trasę do wybranego miejsca – domu, pracy, restauracji, stacji paliw, czy lokalizacji, którą wyszukasz z pomocą wyszukiwarki będącej częścią widżetu.