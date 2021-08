WhatsApp ze znikającymi zdjęciami oraz filmami

Przydatna nowość.

WhatsApp z funkcją, na którą wszyscy czekali

Źródło: WhatsApp

W ostatnim czasie dosyć sporo można było usłyszeć o nadciągających funkcjach do aplikacji WhatsApp. Większość z nich znajduje się jednak dopiero w fazie testów lub beta. Jak się jednak okazuje, jedna z nich właśnie trafiła do wszystkich użytkowników i… może się im naprawdę spodobać.Mowa oczywiście o plikach multimedialnych, które mogą zostać otworzone przez odbiorcę wyłącznie raz. O tej nowości mówiło się dosyć głośno przez kilka miesięcy. Dopiero teraz jednak WhatsApp zdecydował się na jej finalną implementację. Na jakiej zasadzie będzie działać?ma przydać się głównie przy wysyłaniu dosyć wrażliwych treści pokroju haseł do konta czy sieci Wi-Fi. Deweloperzy wymieniają jednak m.in. „zdjęcie nowych ubrań, które przymierzasz w sklepie, albo uchwyconej szybkiej reakcji na jakieś wydarzenie”.W celu wyświetlenia tego typu multimediów należy kliknąć w specjalną ikonę. Gdy użytkownik to wykona, status wiadomości zamieni się na „otwarta”, a jej ponowne otworzenie stanie się niemożliwe. Co jednak ważne,. Nadawca nie zostanie o tym poinformowany.Dodatkowo jeśli wiadomość nie będzie wyświetlona, to wygaśnie po 14 dniach. Funkcję jednorazowego odczytu można aktywować z poziomu podglądu multimediów jeszcze przed ich wysłaniem. WhatsApp twierdzi, iż nowość jest już wdrażana u wszystkich użytkowników. Jeśli jeszcze jej u siebie nie widzicie, to sprawdźcie dostępność aktualizacji lub po prostu uzbrójcie się w cierpliwość.Źródło i foto: WhatsApp