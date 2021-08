Ceny Windows 365 w Polsce. Komputery w chmurze nie są tanie

Firmy mogą być nim zainteresowane.

Firma Microsoft zaprezentowała Windows 365 w połowie lipca. Rewolucyjną usługę w swoim wpisie dobrze opisała Ania , więc pokrótce przypomnę tylko, czym jest rzeczony produkt. Windows 365 to nie tylko system operacyjny, a cały komputer osadzony w chmurze. Po zalogowaniu można zeń korzystać z poziomu niemal dowolnego urządzenia - tabletu z Androidem, iPada, laptopa lub desktopa z Linuxem, komputera Mac i tak dalej. Do wszystkiego wystarczy przeglądarka internetowa. Wiedzieliśmy, że Microsoft zaproponuje różne warianty wirtualnych komputerów, a dziś poznaliśmy ich ceny w Polsce.Cóż, mówiąc krótko: tanio nie będzie. Cennik Windows 365 dla firm oraz przedsiębiorstw umieszczono już na oficjalnej cenie Microsoftu, prezentując przy okazji pełną listę dostępnych konfiguracji. Co ważne, wszystkie ceny podawane na stronie oraz przez nas nie uwzględniają podatku VAT.I tak na przykład, najtańsza subskrypcja miesięczna dla firm dotyczy wirtualnego komputera z 1 procesorem wirtualnym, 2 GB RAM oraz 64 GB przestrzeni na pliki. Cena to(83-100 złotych) - różni się dla firm i przedsiębiorstw i jest odmienna w zależności od wariantu. Firmy mogą wybierać pomiędzy "Subskrypcją miesięczną, odnawianą automatycznie" oraz "Subskrypcją miesięczną z korzyścią użycia hybrydowego systemu Windows, odnawianą automatycznie".Najdroższy wariant Windows 365 to komputer wirtualny z 8 procesorami wirtualnymi, 32 GB RAM i 512 GB przestrzeni na dane. Tutaj ceny zawierają się w przedziale(655-672 złote). Przypominam: są to ceny bez podatku VAT.

Windows 365 to bezpieczeństwo i możliwość personalizacji

Źródło: mat. własny ze strony MicrosoftŁącznie do wyboru klienci mają dwanaście różnych konfiguracji, które da się dopasować do indywidualnych potrzeb w danej firmie. Czy ceny są niskie? Z perspektywy firm mogą takie być, bowiem korzystanie z Windows 365 w teorii eliminuje konieczność kosztownej, cyklicznej modernizacji sprzętu.Komputery wirtualne będzie można personalizować. Wybrane przez użytkownika ustawienia i zainstalowane w chmurze aplikacje będą zapamiętane. Za każdym razem, gdy zalogujesz się do Windows 365, nie będziesz musiał absolutnie niczego konfigurować.Microsoft chwali się tym, iż Windows 365 będzie rozwiązaniem wyjątkowo bezpiecznym. To dlatego, że wszelkie informacje o nim mają być przechowywane nie na Twoim urządzeniu, a w chmurze. Jeśli użytkownik wyloguje się z Windows 365, dane do logowania nie będą zapisane w fizycznym urządzeniu, z którego korzystał. Nawet jeśli niepowołane osoby uzyskają dostęp do takiego komputera, nie będą w stanie z wirtualnej maszyny skorzystać.Windows 365 stanie się dostępny także dla użytkowników indywidualnych, ale nie wydaje się, aby usługa cieszyła się wśród nich gigantycznym zainteresowaniem.Źródło: Microsoft