Tłumacz Google wkrótce doczeka się wizualnego odświeżenia

Nareszcie.

Tłumacz Google z odświeżonym wyglądem

Tłumacz Google to podczas wakacji i odbywanych w ich ramach podróży aplikacja szczególnie przydatna. Podczas korzystania z niej da się jednak odczuć fakt, że jej interfejs jest nieco przestarzały. Ten zadebiutował w 2018 roku, a więc najwyższa pora, aby w końcu doczekał się nowego wydania. Wygląda na to, że to niebawem będzie miało miejsce, wraz z premierą smartfonów Pixel 6.Źródłem powyższych rewelacji jest serwis XDA Developers, który trafił na wzmianki odświeżonego interfejsu w kodzie najnowszej wersji Tłumacza Google – wersji o numerze 6.21. W kodzie tym odnaleziono aktywność, która powoduje włączenie w aplikacji interfejsu Material You. Dla przypomnienia – Material You to nazwa nowego języka projektowania w kolejnej osłonie Androida – Androidzie 12.