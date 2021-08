Data premiery Windows 11 ujawniona w jednym z dokumentów Microsoftu

Debiut systemu tuż, tuż.

Data premiery Windows 11

Data premiery Windows 11 wciąż nie została dokładnie sprecyzowana prez Microsoft, ale w ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej interesujących przecieków. Najpierw na datę debiutu nowego OS-u w dokumentacji swoich sterowników wskazała firma Intel, a teraz informacji na jej temat doszukano się w plikach udostępnionych w sieci przez Microsoft. Na Windows 11 nie trzeba będzie już długo czekać, więc szykujcie swoje komputery.W ciągu ostatnich kilku tygodni dostrzegliśmy wzmianki o dacie premiery systemu Windows 11 w oficjalnych zwiastunach i dokumentacji sterowników Intela. Według nowego dokumentu Microsoftu, Windows 11 ma zostać wydany w pomiędzy październikiem a listopadem 2021 roku, a producenci OEM są zobowiązani do nadesłania swoich sterowników do trzeciego tygodnia września. Informacja pochodzi z dokumentacji firmy Microsoft dotyczącej "nadsyłania sterowników sprzętowych dla systemu Windows 11 w wersji 21H2", która została opublikowana 24 czerwca.Rzeczonego dokumentu firma Microsoft używa cyklicznie, aby określić producentom OEM termin przesyłania sterowników, aby nie opóźniali oni udostępniania ważnych aktualizacji sterowników, które mogłyby spowodować niestabilność działania Windowsa po wydaniu dlań dużej aktualizacji. W sekcji komentarzy w dokumencie Microsoft powtórzył wyraźnie, że ten termin dotyczy "Windows 11 w wersji 21H2", a nie Windows 10 w wersji 21H2, więc nie ma tu mowy o pomyłce.Przy założeniu, że harmonogram nie zmieni się, Windows 11 może zostać wydany w trzecim lub czwartym tygodniu października 2021 roku. W oczekiwaniu na jego debiut możesz sprawdzić, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania Windows 11 . Zrobisz to na przykład za pomocą tego programu Źródło: Microsoft