Najlepsze aplikacje do edycji wideo na Androida [TOP5]

Przydatne aplikacje do montażu wideo.

Montaż filmów to atrakcyjne obecnie zajęcie, spopularyzowane przez serwis YouTube. I choć montaż kojarzy często ze skomplikowanym oprogramowaniem i mocarnymi komputerami - w dobie smartfonów, nie jest to do końca prawdą. Każdy może stworzyć dziś film, przy pomocy własnego telefonu.Przedstawiamy 5 bezpłatnych edytorów wideo na Androida, za pomocą których, zmontujecie swój film. Aplikacje dobraliśmy tak, by prócz intuicyjnej obsługi, posiadały również wszystko co potrzebne, aby w ciągu kilku minut zmontować swój pierwszy, prawdziwy film.Zestawienie rozpoczynamy od aplikacji InShot, która pozytywnie zaskakuje. Niezaprzeczalną zaletą jest prosty interfejs, po którym poruszamy się sprawnie i intuicyjnie.Program posiada sporo możliwości - na obraz można nakładać filtry, naklejki, teksty, można go również swobodnie przycinać. Oczywiście to nie wszystkie opcje, bo jest ich znacznie więcej, a sumarycznie mamy kontrolę nad wszystkimi elementami na linii czasu. Nakładanie efektów również jest proste i nie powinno sprawiać kłopotów. Aplikacja zawiera wszystkie potrzebne narzędzia, zapewniające swobodny montaż. A dla podkręcenia efektu, InShot posiada sklep z dodatkami, które można pobrać.Aby przyśpieszyć edycję pod konkretny serwis społecznościowy, można również ustawić łatwo format obrazu. Można edytować w klasycznym formacie obrazu 16:9, bądź od razu pod wideo na TikTok czy Instagram. Jest to spore ułatwienie, a po wyeksportowaniu filmu, można przesłać go od razu do preferowanego serwisu społecznościowego.Czy są minusy? Tak, ale na szczęście niewielkie. W trakcie edycji czy przechodzeniu pomiędzy opcjami, mogą pojawić się pojedyncze reklamy. Aczkolwiek pojawiają się na tyle rzadko, że nie są problematyczne. Aplikacja posiada też wersję Premium, ale nie jest ona w żadnym stopniu konieczna. Program jest w pełni funkcjonalny bez niego i nie generuje też znaku wodnego, na Waszych filmach.Krótko mówiąc - przyjemna aplikacja, którą warto spróbować.Niezaprzeczalną zaletą edytora VN jest jego multiplatformowość - możecie używać go nie tylko na Androidzie, lecz także na Windows, Maku czy iOS. Aczkolwiek to nie jedyna zaleta.Po uruchomieniu aplikacji, jeśli nie mieliście wcześniej doświadczenia z edycją wideo, warto zapoznać się z sekcją tutoriali, oferowanych przez program. Opcja przeniesie Was na kanał YouTube, gdzie na spokojnie możecie się z nimi zapoznać.Dodatkowo jeśli nie macie pomysłu na wideo, może skorzystać z gotowych szablonów filmów czy dodatkowej muzyki. Dostępne są również presety z formatami obrazu pod YouTube, TikTok i nie tylko.Po załadowaniu klipów do edycji, zobaczyć można intuicyjną, choć nieco bardziej skomplikowaną już linię czasu. Ścieżki podzielone są na dźwiękowe, wideo, od efektów czy tekstu. Przy dłuższych filmach, ma to spore znacznie dla porządku w projekcie. Aplikacja jest również dobrze zoptymalizowana i podgląd obrazu na linii czasu, jest możliwy bez większych problemów, nawet na starszych urządzeniach.Zaletą programu jest łatwość edycji - bez kłopotu można zmieniać kolorystykę wideo, przycinać ścieżki czy nakładać efekty. Choć aplikacja jest intuicyjna, warto jednak poświęcić chwilę na poznanie interfejsu. Możliwości jest bowiem sporo, a im bardziej je poznacie, tym lepsze będą Wasze filmy.Cieszą również niuanse, jak łatwe dodanie muzyki do filmu. Choć może wydawać się to banalne, dobór muzyki to taki etap montażu, nad którym spędzić można naprawdę dużo czasu. Dlatego cieszy, że VN Editor pozwala łatwo dodać klipy muzyczne, w tym dobrane tematycznie - np. bezpośrednio do Vlogów.Program zaskakuje też w momencie eksportu wideo. Dostępne są takie parametry jak rozdzielczość, ilość klatek czy bitrate obrazu. Co ważne - aplikacja nie dokleja do eksportowanego filmu swojego znaku wodnego. Nie wymaga też konta Premium.Czy są zatem minusy? Niekoniecznie - jedynym mankamentem jest wstępne przetwarzanie klipów wideo, kiedy importujecie je za pierwszym razem do Waszego projektu. Dzięki temu klipy na linii czasu działają lepiej, ale ich przetwarzanie może chwilkę potrwać. Zależnie od ich ilości, jakości i długości.Czego by jednak nie mówić - solidny program, który można polecić.YouCut to kolejna aplikacja, którą można polecić na starcie. Cechuje ją przejrzysty i czytelny interfejs - szybko znajdziemy potrzebne opcje, a edycja nie powinna sprawić większych problemów.Dostępne są najważniejsze narzędzia, takie jak filtry obrazu, przycinanie, nakładanie tekstu, naklejek, efektów, odwracanie obrazu czy regulacja głośnością. Dostępne są również podkłady dźwiękowe - nie tylko muzyka, lecz także pojedyncze dźwięki. Można ich użyć, w zamian za obejrzenie reklamy.Zaskakuje też wygodne nakładanie efektów - aby je nałożyć, wystarczy przytrzymać palec na ekranie, a efekt będzie trwał tak długo, jak długo trzymaliśmy palec. Wygodne i sprytne. Dodatkowo łatwo i szybko, można przybliżać i oddalać linię czasu za pomocą gestu. Program działa też wydajnie na starszych smartfonach.Aplikacja zaskakuje swoim workflow - czytelny interfejs i prosta obsługa sprawiają, że szybko stworzycie swój film. Nie będzie również problemu z jego eksportem do wybranych rozdzielczości czy ilości klatek. Miłym akcentem jest, że program szacuje na bieżąco wagę eksportowanego pliku, w zależności od parametrów eksportu. Co ważne, program nie generuje też swojego znaku wodnego na Waszych filmach.Mimo wielu pozytywnych aspektów, jest również kilka rzeczy, o których należy wspomnieć. Choć aplikacja jest po polsku, tłumaczenie jest nieco kwadratowe i ma wpadki językowe. Być może jest to efekt tłumaczenia za pomocą translatora. Aplikacja co prawda, posiada też elementy Premium - np. pojedyncze efekty wideo. Niemniej opcja Premium to na szczęście wyłącznie dodatek. Wyrywkowo mogą się za to pojawić reklamy, ale nie są nachalne. Najczęściej to wyłącznie krótki przerywnik, dopiero przed eksportem filmu.Czy warto sprawdzić YouCat? Zdecydowanie tak. Dzięki przyjaznemu interfejsowi, w kilka minut stworzycie swój film.KineMaster to jeden z lepszych edytorów wideo. Posiada rozbudowany sklep z dodatkami, z którego ściągniecie nowe efekty czy dźwięki, a sporo rzeczy jest bezpłatnych. Co w łatwy sposób, wzbogaci Wasze filmy.Tradycyjnie dla mobilnych programów do montażu, można zmienić wygodnie format obrazu, a także czas trwania zdjęć czy przejść - w zależności od waszych preferencji, a także pod który serwis społecznościowy, tworzycie swój film.Aplikacja posiada przyjemny interfejs, opaty na kole po prawej stronie ekranu. Jest to dobry pomysł i zręcznie grupuje działania, które chcielibyście wykonać. Raczej nie powinniście mieć kłopotów z obsługą.Program posiada też wszystko co niezbędne do edycji i zarządzania linią czasu. Bez problemu przytniemy oraz, nałożymy efekty, teksty czy przejścia. Elementy można też powiększać, obracać, bądź ustalać też obszar ich działania. Przy czym to wyłącznie część jego możliwości - KineMaster ma wszystko co trzeba i to co stworzycie przy jego pomocy, zależy w dużej mierze od kreatywności.Mimo garści zalet - są niestety pewne minusy, o których trzeba wspomnieć. Program jest przyjazny, intuicyjny i rozbudowany jak na mobilny edytor wideo. Niemniej aby pozbyć się przykładowo znaku wodnego na stworzonym wideo lub zyskać dodatkowe możliwości, aplikacja sugeruje zakup konta Premium.Czy warto przetestować KineMastera? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli cenisz spore możliwości, wygodny interfejs, a znak wodny na eksportowanym wideo nie jest większą przeszkodą.VLLO to popularny edytor wideo, mający na swoim koncie ponad 5 milionów pobrań.Program oferuje stworzenie projektu w różnych formatach obrazu, w tym pod konkretny serwis społecznościowy. Dodatkowo posiada czytelny, intuicyjny interfejs, a linia czasu podzielona jest na konkretne ścieżki. Obsługa jest na tyle prosta, że w ciągu minut nauczycie się manipulować obrazem. Sprawnie będziecie go przycinać, nakładać efekty i animacje. VLLO oferuje jednak szereg możliwości, dlatego jeśli chcielibyście, aby Wasze filmy były bardziej dopracowane - warto poświęcić chwilę na głębszą naukę programu. Niemniej ilość możliwości, zrekompensuje ten czas.W ramach programu, w każdej chwili można uzyskać też dostęp do katalogu dźwięków czy muzyki, co pomocne jest w budowaniu atmosfery filmów. A trzeba dodać, że elementy te, są przeważnie darmowe.Choć VLOO ma w teorii opcje Premium, nie jest to odczuwalne. Aplikacja bardzo uczciwie podchodzi do Premium i nie nagabuje jego do zakupu. Edytor nie ma też sztucznie ograniczanych możliwości, a jedynym niuansem jest pojedyncza reklama przed eksportem filmu. I jest to bardzo uczciwa transakcja, biorąc pod uwagę możliwości programu.Jeśli chcecie montować wideo na smartfonie - VLLO to pozycja, którą musicie przetestować.Tym sposobem zamykamy listę 5 bezpłatnych i wartych sprawdzenia programów, do edycji wideo na Androidzie. Na szczęście obsługa większości edytorów na tym systemie jest podobna, dlatego jeśli przetestujecie nasze propozycje i montaż się Wam spodoba, łatwiej będzie Wam poznać inne programy tego typu.Dajcie znać co sądzicie o montażu wideo na urządzeniach mobilnych. Czy montowaliście już Vloga lub gameplay z ulubionej gry na smartfonie lub tablecie? Jeśli nie, warto spróbować - być może okaże się, że wcale nie potrzebujecie silnego komputera i drogich programów do montażu, aby zrobić karierę np. na YouTube.