Nowy klient Steam wygląda świetnie. Zobacz, jak go włączyć

Zmiany wizualne i funkcjonalne.

Nowy interfejs Steam - jak włączyć?

Wcale nie tak dawno prezentowałem metodę, za pomocą której można unowocześnić interfejs aplikacji Steam w systemie Windows 11. Tym razem chciałbym pokazać jak zmienić go na nieco ładniejszy i bardziej funkcjonalny w przypadku systemu Windows 10. Valve wprowadziło kilka istotnych zmian i warto poświęcić kilka chwil, aby ich doświadczyć na własne oczy.Uczestnicy programu beta klienta Steam właśnie uzyskali dostęp do nowej, odświeżonej pod kątem wizualnym strony z plikami do pobrania oraz zupełnie nowego menadżera pamięci. Za sprawą tego drugiego szybko podejrzysz to, na których dyskach zainstalowałeś gry i ile przestrzeni na dane zajmują. To nie wszystko. Menedżer pozawala też z łatwością przenosić gry pomiędzy partycjami. Jak sprawdzić nowości?