Tinder dla antyszczepionkowców. Apple reaguje, Google problemu nie widzi

Czy takie aplikacje mają rację bytu?

Apple podjęło działanie, a Google nie zrobiło niczego

"Jedyne oświadczenie, jakie mamy, to to, że jesteśmy szanującą się grupą ludzi wspierających autonomię medyczną i wolność wyboru. Uważamy, że niesprawiedliwa polityka cenzury w Google i Apple narusza nasze prawa konstytucyjne"

Google, może warto pójść w ślady Apple?

Szczepionki są z nami od 1796 roku, kiedy to brytyjski doktor Edward Jenner opracował pierwszą na świecie szczepionkę. Zaszczepił ośmioletniego chłopca wirusem ospy krowiej, dzięki czemu młodzieniec uodpornił się na szalenie groźną w tamtych czasach ospę prawdziwą. Szczepienia na przestrzeni ponad dwustu lat praktycznie wyeliminowały polio, tężec, błonnicę, odrę, różyczkę, świnkę i kilka innych chorób.W ostatnim czasie nastąpił niestety ogromny kryzys zaufania społecznego, który sprawił, że część społeczeństwa odwróciła się od świata nauki. Szczepienia przeciw COVID-19 idą dość kiepsko, a antyszczepionkowcy w ramach kontry dla ograniczania praw osób niezaszczepionych w niektórych krajach tworzą coraz chętniej własne "społeczności". Jakiś czas temu powstał na przykład odpowiednik apki Tinder - dla osób, które szczepić się nie planują. Aplikacja Unjected trafiła do App Store oraz Google Play i...Apple usunęło z App Store Unjected, aplikację, która reklamowała się jako "bezpieczna przestrzeń, dzięki której nieszczepieni mogą się zapoznawać bez cenzury poprzez nawiązywanie relacji biznesowych, przyjaźń lub miłość". Firma z Cupertino poinformowała, że Unjected naruszyło zasady dotyczące COVID-19 i próbowało obejść proces przeglądu App Store, co samo w sobie jest sprzeczne z wytycznymi Apple.Apple podjęło działania przeciwko Unjected dopiero bo zapytaniu ze strony dziennikarzy Bloomberga. W sobotę magazyn opublikował swój raport na temat Unjected, w którym przeanalizowano, w jaki sposób Apple i Google radzą sobie z dezinformacją o szczepionce COVID-19 prezentowaną w aplikacji. W e-mailu wysłanym do redakcji Gizmodo, Apple potwierdziło usunięcie narzędzia w sobotę.Dowiedzieliśmy się, że w połowie lipca Google ostrzegło założycieli Unjected przed zamieszczaniem przez nich błędnych informacji. Ta zawierała fałszywe oświadczenia użytkowników, mówiących o tym, jakoby szczepionki były "eksperymentalnymi modyfikatorami mRNA" i zawierały "mikrochipy nanotechnologiczne". Google zagroziło, że usunie aplikację, jeśli treści te nie zostaną usunięte. Założyciele zastosowali się do tego i usunęli kanał społecznościowy, w którym publikowano takie komentarze, ale jeden z nich powiedział Bloombergowi, że planowane jest przywrócenie go. Apka Unjected nadal widnieje w Sklepie Play.– powiedział przedstawiciel Unjected w odpowiedzi na zapytanie Gizmodo.W walce z wirusem nie powinno być miejsca na aplikacje, które zachęcają ludzi do zawierzania kłamstwom na temat szczepionek przeciw COVID-19, które zapobiegają chorobie, hospitalizacji lub śmierci.Źródło: Bloomberg, Gizmodo