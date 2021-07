Fanowski koncept menu start Windows 11 wygląda lepiej niż projekt Microsoftu

Dzieło użytkownika Reddita.

W Windows 11 Microsoft kompletnie przeprojektował menu start względem tego, jak wygląda ono w Windows 10. Zniknęły z niego kafelki, jego częścią stała się wyszukiwarka, a na dodatek przeniesiono je na środek ekranu. Muszę przyznać, że nowe menu start przypadło mi do gustu. Jak jednak udowodnił pewien użytkownik Reddita, mogłoby wyglądać ono jeszcze lepiej, a przy tym jeszcze lepiej spełniać swoją funkcję.Wspomniany użytkownik Reddita – johnmgbg – stworzył własny koncept menu start dla Windows 11. Przeniósł on jego wyszukiwarkę na sam dół okna, zaś po prawej stronie menu umieścił widżety. Konkretnie mowa o widżecie kalendarza, listy zadań oraz pogodowym. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się po prostu świetnie.

Koncept menu start Windows 11 stworzony przez użytkownika platformy Reddit. | Źródło: Reddit/johnmgbg

Windows 11 i widżety

Kanał Widżety w Windows 11. | Źródło: Microsoft

"Windows 11 przybliża w przystępny sposób wiadomości i informacje, na których Ci zależy, dzięki widżetom — nowemu spersonalizowanemu kanałowi opartemu na sztucznej inteligencji i najlepszej w swojej klasie wydajności przeglądarce Microsoft Edge. Nawet gdy jesteśmy najbardziej skoncentrowani i kreatywni, nadal potrzebujemy przerw – chwili na sprawdzenie wiadomości ze świata zewnętrznego lub na zresetowanie umysłu."

„Uprościliśmy design i to, czego doświadcza użytkownik, by zwiększyć Twoją produktywność i zainspirować Twoją kreatywność. [Windows 11] jest nowoczesny, świeży, przejrzysty i piękny.”

Dotychczas powyższy koncept zebrał na Reddicie 56 komentarzy. Nie każdy Internauta wypowiedział się o nim pozytywnie, jednakże zdecydowana większość stwierdziła, że preferowałaby właśnie taki wygląd menu start.Warto wspomnieć, że widżety są częścią Windows 11, ale nie w takiej formie, jakiej użytkownicy się spodziewali. Nie są to bowiem elementy, które można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie, tak jak to było na przykład w systemie Windows Vista. Nazwę „Widżety” Microsoft nadał po prostu menu, które jest odpowiednikiem umieszczonego w Windows 10 kanału „Wiadomości i zainteresowania”.– informuje Microsoft.W związku z tym, że Microsoft znalazł już w Windows 11 miejsce dla widżetów, wątpię, by przeprojektował menu start systemu na wzór konceptu z Reddita. Firma pragnie bowiem, aby menu start charakteryzowało się jak najprostszym designem. Jak twierdzi, jest to zgodne z oczekiwaniami konsumentów., wyjaśnia Microsoft.Nie mam pojęcia, czego tak naprawdę w kwestii menu start pragną inni użytkownicy systemów Windows, ale ja wolałabym, żeby podstawowe widżety – takie jak pogodowy – były częścią właśnie menu start. Kanał Widżety jest bowiem czymś, z czego po prostu nie mam ochoty korzystać. Microsoft mógłby przekazać użytkownikom większą kontrolę na tym, jak poszczególne elementy Windows 11 mają wyglądać. Wówczas każdy mógłby dostosować zawartość menu start i kanałów w stylu Widżety do własnych preferencji.Źródło: Reddit , fot. tyt. Microsoft