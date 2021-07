Na starych smartfonach z Androidem nie zalogujesz się już do usług Google

Szkoda.

Google wyłącza usługi na starych smartfonach

Liczba poszkodowanych nie będzie duża, ale takie osoby się znajdą

W trakcie ekscytacji premierami nowych smartfonów uwadze łatwo umyka fakt, że statystyczny Polak wymienia telefon co 2-3 lata. Statystyczny nie znaczy wcale, że każdy. W wielu rodzinach telefony są urządzeniami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, w efekcie czego cykl życia nierzadko wynosi 6, 7, a nawet więcej lat. Wystarczy zerknąć na popularne serwisy ogłoszeniowe, aby dostrzec, że zainteresowaniem cieszą się kilkuletnie konstrukcje z wcale nie najwyższej półki. Decydując się na zakup takiego smartfona należy uważać - brak aktualizacji to nie najgorsze, co może spotkać ich użytkownika.Spokojnie, zrobi to na naprawdę starych urządzeniach. Począwszy od 27 września tego roku smartfony pracujące pod kontrolą Androida 2.3.7 Gingerbread i starszych wydań - 1.0, 1.1 , 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo oraz 2.3 Gingerbread - stracą dostęp do kont Google. Ich użytkownicy nie będą mogli dłużej korzystać z aplikacji Gmail, YouTube i Map Google.Komunikat Google o zawieszeniu wsparcia dla smartfonów z systemem Android 2.3.7 Gingerbread lub starszym. | Źródło: 9to5googlePowyższe aplikacje nie są pierwszymi wyłączonymi w telefonach Gingerbread. WhatsApp przestał wspierać platformę w styczniu 2020 roku, choć posiadacze smartfonów z tą wersją OS-u nie mogli pobierać go z Google Play już od 2017 roku.Podobnie jak w przypadku większości ograniczeń dotyczących systemu operacyjnego Google, decyzja wynika przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa i chęci ochrony konsumentów. Telefony z Androidem zyskały wiele nowych funkcji od 2011 roku i stały się przy okazji znacznie bezpieczniejsze. W końcu nie bez powodu comiesięczne łatki bezpieczeństwa stały się normą - nawet jeśli nie są normą u wszystkich producentów smartfonów, a szkoda.Ruch Google dotyczy bardzo małego odsetka użytkowników i pewnie najbardziej zaboli kolekcjonerów starszych, ciekawych urządzeń. Co ważne, Google przestanie aktualizować usługi Play dla Androida 4.1-4.3 Jelly Bean już w przyszłym miesiącu.Źródło: Google