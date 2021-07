Telegram z rozmowami wideo na 1000 osób. Nowość robi wrażenie

Są jednak pewne ograniczenia.

Telegram wprowadza rozmowy wideo na wyższy poziom

Telegram to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych komunikatorów. Zainteresowanie nim znacznie wzrosło niedługo po aferze związanej ze zmianą polityki prywatności aplikacji WhatsApp . Deweloperzy regularnie ulepszają program poprzez wprowadzanie nowych funkcji czy naprawę błędów. Teraz mamy do czynienia z jedną z największych aktualizacji w historii.Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie, Telegram wzbogacił się o tzw. grupowe rozmowy wideo 2.0. Od teraz. Tego typu nowość daje nowe możliwości – deweloperzy podają przykłady pokroju organizowania wykładów online czy bitew rapowych.Limit ten ma być nieustannie powiększany do momentu, aż „wszyscy ludzie na Ziemi będą mogli przyłączyć się do jednej rozmowy grupowej”. Brzmi ambitnie, lecz trudno mi sobie wyobrazić udział milionowej (albo nawet miliardowej) społeczności podczas jednej rozmowy. Zobaczymy co z tego wyjdzie.To jednak nie wszystko. Nowa wersja komunikatora Telegram to także tzw.. Od teraz charakteryzują się one wyższą rozdzielczością oraz możliwością „rozwinięcia”. Wtedy użytkownik otrzyma opcję zatrzymania klipu oraz przewinięcia go do przodu lub do tyłu. Dodatkowo poinformowano o odtwarzaniu dźwięku z urządzenia podczas nagrywania oraz funkcji zbliżania podczas nagrywania tylną kamerą.Co więcej,. Można teraz ustawić czy chcemy wyświetlić film w 0,5x, 1,5x czy w 2x. Użytkownicy aplikacji w wersji na Androida mogą wybrać również 0,2x. Nowość obejmuje również wiadomości głosowe oraz wideo.Jeśli prowadzicie rozmowę 1 na 1, to możecie udostępniać ekran wraz z dźwiękiem wprost z urządzenia. Przyda się to do np. transmitowania gry wideo lub materiału wideo.Nowa wersja Telegrama to teraz również, nowy monit pozwalający przećwiczenie wpisywania hasła, animacje wysyłania wiadomości na Androidzie czy nowa kamera w aplikacji na iOS.Wszystkie opisane funkcje powinny już być dostępne. Jeśli jeszcze ich u siebie nie widzicie, to należy nieco uzbroić się w cierpliwość.Źródło i foto: Telegram