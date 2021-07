5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #247]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

W tym tygodniu prezentujemy narzędzie do kontrolowania pracy procesora, rozbudowaną aplikację do tworzenia notatek, a także wirtualny alkomat. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z platformówką w stylu retro oraz tytułem dla fanów escape roomów.

Niewielkie narzędzie do monitorowania parametrów procesora zamontowanego w naszym smartfonie. Pozwala na odczytywanie aktualnego obciążenia każdego z dostępnych rdzeni, temperatury całego układu obliczeniowego itp. Nie zabrakło również szczegółowych informacji na temat systemu operacyjnego czy ekranu.Dodatkowym atutem jest możliwość śledzenia wybranych parametrów za pomocą widżetów lub tzw. pływającego okna.

Obsidian

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Rozbudowane narzędzie do tworzenia powiązanych notatek, baz wiedzy itp. Tekst formatujemy za pomocą uniwersalnych znaczników Markdown, dzięki czemu z naszych zapisów można korzystać później bez trudu na innych platformach. Aplikacja obsługuje strukturę folderów i pozwala na budowanie powiązań i linkowanie do notatek (możliwość wyświetlania drzewa z połączeniami).Wygląd aplikacji możemy dostosować do własnych preferencji. Obsługa wymaga nieco wprawy.