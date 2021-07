BitCodept - zainstaluj i zapomnij (recenzja)

Aplikacja, którą po prostu warto mieć.





BitCodept – prosty i szybki skaner kodów QR

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Kody QR nie zrobiły - przynajmniej w naszym kraju - oszałamiającej kariery. Myślę, że jednym z powodów jest brak znajomości ich zastosowań. Poza linkami do stron internetowych świetnie sprawdzają się chociażby w przypadku wizytówek czy routerów (szybkie połączenie z siecią Wi-Fi). Drugi powód to często brak odpowiedniej aplikacji pod ręką. Wiele smartfonów oferuje już co prawda integrację z Google Lens bezpośrednio w systemowej aplikacji aparatu, ale nie wszędzie jest to domyślnie skonfigurowane.BitCodept to niewielka aplikacja do skanowania kodów QR. Jest szybka i intuicyjna w obsłudze. Tego typu narzędzie warto zainstalować zawczasu - gdy trafimy na kod QR nie będziemy musieli przeszukiwać w pośpiechu Sklepu Play.Po uruchomieniu wystarczy jedno dotknięcie ekranu, by rozpocząć skanowanie. Jego szybkość w pewnym stopniu zależy oczywiście od samego aparatu, ale testy na smartfonie ze średniej półki zrobiły spore wrażenie. Kody są rozpoznawane błyskawicznie i nie ma problemów z szukaniem ostrości.Kod wraz z zawartością zostaje wyświetlony na kolorowej (w zależności od typu danych) karcie. Przycisk na dole pozwala z kolei wykonać akcję (otwarcie linku, skopiowanie tekstu itp.). Historia kodów QR jest zapisywana na głównym ekranie.Na tym w zasadzie kończy się opis aplikacji. Żadnych zbędnych funkcji, brak reklam. Czego chcieć więcej?BitCodept to proste narzędzie, które warto mieć na swoim smartfonie. Jedyny minus to brak "QR" w nazwie - ułatwiłoby to szybkie dotarcie do aplikacji w razie potrzeby.