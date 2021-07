Wiedźmin Linux. Polska dystrybucja Mabox Linux 21.06 Geralt o nazwach rodem z Sapkowskiego

Coraz większą popularnością wśród użytkowników Linuxa cieszy się dystrybucja Manjaro Linux. Możemy sięgnąć po nią, choć o wiele popularniejszy jest kojarzony z zielonym kolorem Linux Mint (obecnie 20.2 Uma) czy przede wszystkim Ubuntu. Jednak to nie macOS czy Windows i systemy z tej rodziny znajdziemy nawet w kraju nad Wisłą. Jedną z polskich dystrybucji i to bazujących na wspominanym Manjaro jest Mabox Linux.



Lekka modyfikacja Manjaro Linux rodem z Polski

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie projektu - "Mabox Linux to dystrybucja bazująca na Manjaro. Inspirowana przez Crunchbang/Bunsenlabs, używa lekkiego i szybkiego menedżera okien Openbox. Openbox w Maboxie jest w pełni skonfigurowany i nadaje się do natychmiastowego użytku. W Maboxie wykorzystano elementy środowiska Xfce. Mabox Linux jest lekki, można go z powodzeniem używać na starszych komputerach wyposażonych w 1GB pamięci RAM. Mabox jest rozwijany w Polsce, dostępna jest w pełni spolszczona edycja przeznaczona dla polskich użytkowników."



Tak wygląda interfejs Mabox Linux w wersji 21.06 Geralt / Foto: Mabox Linus



Jak widać to nie tylko minimalna modyfikacja wyglądająca identycznie jak Manjaro, ale nieco większa przebudowa, przede wszystkim za sprawą lekkiego Openboxa dostosowanego nawet do starszych sprzętów czy nieprzesadnego napakowania dystrybucji preinstalowanym oprogramowaniem. Ogólnie Maboxowi przyświeca cel bycia lekką wersją Linuxa przystosowaną nawet do starszych nie tak wydajnych sprzętów. Najnowszy Mabox Linux 21.06 Geralt podobnie jak poprzednie wydania dostępny jest z dwoma wariantami jądra - linux510 i linux54. Oba jako LTS, ale linux54 został zaimplementowany z myślą o lepszej kompatybilności ze starym hardwarem.



Mabox Linux z nazwami wersji oddającymi hołd uniwersum Wiedźmina

W najnowszym wydaniu wprowadzono m.in. możliwość zapisania pozycji i rozmiaru aktualnie otwartych okien w ramach DeskMngr czy DesktopGrid dla lepszego rozmieszczania otwartych programów (kolumny, wiersze, ewentualnie z przerwą pomiędzy). Dodano też chociażby narzędzie Command Palette super-F1, które zawiera w jednym miejscu szybki dostęp do najważniejszych narzędzi i plików konfiguracyjnych oraz służy jako podręczna lista skrótów klawiaturowych.



Nawet instalator wita nas od razu Geraltem / Foto: Mabox Linux



To nie jedyne zmiany w Mabox Linux 21.06 Geralt, ale przyjdźmy do tematu nazw. Wśród ostatnich kodowych mian Mabox Linuxa można było znaleźć między innymi wersję 21.02 Foltest, 20.10 Eithné, 20.08 Dijkstra, ale najbardziej ikoniczna pod kątem postaci wydaje się obecna całkiem świeża 21.06 Geralt. Tak, twórcy Mabox Linuxa ewidentnie muszą być fanami uniwersum Wiedźmina wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego i rozwiniętego później grami CD Projekt RED czy serialem Netflixa, a wcześniej polskim, na którego temat zdania są mocno podzielone… Ciekawe kogo jeszcze zobaczymy w kolejnych iteracjach Maboxa. Zasób postaci z uniwersum Wiedźmina jest ogromnym, więc nie powinno ich zabraknąć, nawet przy jeszcze szybszym wydawaniu kolejnych aktualizacji. Mabox Linux 21.06 dostępny jest do pobrania np. na oficjalnej stronie projektu, a konkretnie w ramach Mabox Linux repository w tym miejscu.



Geralt, Foltest, Dijkstra... na bazie Manjaro.