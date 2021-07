Aktualizacja Windows 10 KB5004296 zwiększa liczbę klatek w grach

Zainstaluj ją.

Więcej klatek w grach w Windows 10

Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 21H1 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB5004296)

Korzystasz z systemu Windows 10? Masz wrażenie, że Twój komputer powinien generować więcej klatek na sekundę w grach? Istnieje cień szansy na to, że pomoże Ci najnowsza aktualizacja Windows 10 KB5004296, którą udostępniono właśnie dla OS-u w wersjach 21H1, 20H2 oraz 2004. To poprawka opcjonalna, a więc decyzję o jej instalacji musisz podjąć samodzielnie.KB5004296 to opcjonalna aktualizacja, która nie zostanie automatycznie pobrana ani zainstalowana. Ta zbiorcza poprawka w wersji zapoznawczej jest szczególnie istotna dla osób, które mają problemy z renderowaniem grafiki w grach lub spadkami liczby klatek na sekundę. Patch zostanie wydany automatycznie dopiero w drugi wtorek sierpnia, ale ręcznie pobierzesz go już teraz. Widnieje w Windows Update jako:Bug w systemie Windows 10 prowadzi do zmniejszenia liczby klatek na sekundę w grach i "niższą niż oczekiwana wydajność", głosi dokumentacja techniczna Microsoftu. Jest to problem znany co najmniej od kwietniowej aktualizacji zbiorczej.Jeśli z jakiegoś powodu nie widzisz łatki w Windows Update, możesz skorzystać z linku bezpośredniego do katalogu aktualizacji Windows.Jeżeli instalacja powyższej łatki nie rozwiąże problemów małej liczby klatek w grach, spróbuj tego:Źródło: mat. własny