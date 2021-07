Linux Mint 20.2 Uma do pobrania. Jedna z najpopularniejszych dystrybucji z nową wersją

Niewątpliwie najpopularniejszą desktopową edycją Linuxa jest Ubuntu, który poza PC można znaleźć chociażby też na Raspberry Pi. W czołówce znajduje się również bardzo lubiany szczególnie przez użytkowników mocno związanych z Windowsem (choć nie tylko) Linux Mint. W tym miesiącu miał premierę swojej kolejnej wersji Linux Mint 20.2 Uma.Podobnie jak przy wcześniejszych aktualizacjach, Linux Mint 20.2 o kodowej nazwie Uma jest dostępny do wyboru z domyślnym autorskim środowiskiem graficznym Cinnamon, ale też Mate oraz Xfce. W Linuxie Mint, szczególnie wariancie Cinnamon, powinni dobrze czuć się użytkownicy Windowsa, którzy chcą spróbować pracy z Linuxem. Do systemu Microsoftu odnosi się też jedna z nowości wprowadzona w Linux Mint. Deweloperzy dodali Sticky Notes znane już od kilku ostatnich wydań Windowsa (początkowo w formie widgetów, a obecnie jako domyślnie instalowana aplikacja ze sklepu Microsoftu). Elektroniczne samoprzylepne kolorowe karteczki Minta działają całkiem podobnie jak w wersji z Windowsa.

Tak prezentuje się włączony w trybie Live najnowszy Linux Mint, możemy go zainstalować już z tego poziomu / Foto: Instalki

Szereg pomniejszych nowości w Linux Mint 20.2 Uma

Powiedzmy jednak trochę o tym, co znajduje się pod maską. Linux Mint 20.2 Uma opiera się na Linux firmware 1.187 i jądrze Linux 5.4.0-80 bazując na Ubuntu 20.04. Wsparcie jest długoterminowe i Linux Mint w tej wersji jako edycja LTS będzie w pełni swojego okresu wsparcia aż do lata 2025 roku. Wymagania systemu nie są duże, potrzebujemy minimum 1 GB RAM (zalecane 2 GB), 15 GB miejsca na dane (rekomendowany dysk 20 GB), ekranu i karty graficznej obsługującej rozdzielczość minimum 1024 x 768 oraz 64-bitowego procesora. Od niedawna Linux Mint wydawany jest jedynie w wariancie x86_64, nie ma już rozwijanej wersji 32-bitowej, ale w obecnych czasach to nic złego.Wróćmy jednak do nowości. Wśród nich znajdziemy także aktualizację menadżera plików Nemo 5.0. Od teraz wyszukiwanie nie musi odnosić się tylko do nazw plików, ale też ich zawartości tekstowej. Można chociażby wpisać jakieś wyrażenie, które zostanie przeszukane pod kątem występowania w zawartości plików dokumentów tekstowych. Za to komponent Bulky umożliwia bardziej zaawansowaną zmianę nazw plików według naszych wytycznych.