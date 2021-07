Vivaldi 4.1 z funkcjami, które pokochają fani organizacji

Można już pobierać.





Vivaldi 4.1 - Karty Akordeonowe i łańcuchy poleceń

Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Źródło: Vivaldi

Vivaldi to jedna z najpopularniejszych niszowych przeglądarek. Jest ona regularnie aktualizowana i wzbogacana o funkcje, które nie tylko zwiększają komfort przeglądania sieci, ale także bezpieczeństwo tego procesu. Jak się okazuje,– spodoba się on przede wszystkim osobom nielubiącym bałaganu.Vivaldi 4.1 wprowadza tzw.. Ich zasada działania jest prosta –. Dzięki temu dostęp do nich jest banalnie prosty, a przełączanie pomiędzy witrynami szybkie i bezproblemowe. Tym samym opcja ta dołącza do dwóch już istniejących – stosów dwupoziomowych oraz kompaktowych.Deweloperzy zaznaczają, iż podczas projektowania Kart Akordeonowych nie chcieli dopuścić do sytuacji, w której to użytkownik miałby narzucony sposób korzystania z nowości.Kliknięcie strzałki rozszerza stos, kliknięcie poza jego obręb go zamyka. Jeśli jednak konsument chce mieć otworzony „akordeon” cały czas, to wystarczy kliknąć dwukrotnie podczas jego rozwijania. Podobnie ma się sprawa z zamykaniem witryn. Pojawiła się także możliwość wyłączenia opcji Auto-Expand.Zapewne nie wszystkim ten sposób grupowania stron przypadnie do gustu. Dlatego też przeglądarka oferuje inne systemy i regularnie implementuje nowe.Kolejną znaczącą nowością w Vivaldi 4.1 są tzw.. Funkcja ta w szybki sposób. Mowa tu o np. otworzeniu pięciu stron internetowych poprzez wpisanie w wyszukiwarkę określonego słowa. Na sam początek deweloperzy przygotowali 200 poleceń do wyboru.Łańcuchy poleceń dostępne są z poziomu opcji programu, a. Wystarczy kliknąć w „+”, wybrać interesujące nas akcje oraz nazwę komendy, po której wpisaniu mają się one aktywować i gotowe. W ten sposób można zaoszczędzić nieco czasu jeśli np. regularnie otwieramy przeglądarkę w powtarzalnym trybie w celu chociażby wykonania konkretnych obowiązków. Stworzenie takiej sekwencji może więc się przydać.Dodatkowo Vivaldi 4.1 to także ciche oraz automatyczne aktualizacje przeglądarki oraz wskaźnik prognozowanego czasu czytania w Widoku Czytania. Poza tym oczywiście nie zabrakło licznych poprawek i napraw błędów.Źródło i foto: Vivaldi