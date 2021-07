Wygląda na to, że przesiadka z iOS na Androida wkrótce będzie łatwiejsza

Nadzieja na horyzoncie.

Aplikacja Przenieś na Androida

Każdy, kto zdecydował, że ma dość smartfonów z Androidem i postanowił przerzucić się na urządzenie Apple, może dokonać szybkiej i łatwej przesiadki, korzystając z aplikacji Przenieś do iOS dostępnej w sklepie Google Play. Póki co przesiadka w drugą stronę – z iOS na Androida – nie jest taka prosta i szybka, ale wiele wskazuje na to, że niebawem może się to zmienić. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami Google pracuje nad swoim odpowiednikiem aplikacji Apple.Przedstawiciele serwisu 9to5Google znaleźli w kodzie opracowanej przez Google, niedawno zaktualizowanej aplikacji Data Restore Tool (Narzędzie do przywracania danych) wzmianki świadczące o tym, że aplikacja „Przenieś na Androida” powstaje. Nie wiadomo, czy ta kiedykolwiek faktycznie zadebiutuje, ale istnieją na to duże szanse.W tej chwili, aby przenieść wszystkie swoje dane z urządzenia z iOS na smartfon z Androidem, należy utworzyć ich kopię zapasową w Dysku Google. Mowa rzecz jasna o takich elementach jak zdjęcia, kontakty i nie tylko. Następnie dane te można pobrać na smartfonie z Androidem poprzez odpowiednie aplikacje. To dość żmudny proces.Gdy aplikacja Przenieś na Androida zadebiutuje, przenoszenie danych z iOs na Androida będzie dużo prostsze. Jak informuje 9to5Google aplikacja ta utworzy na smartfonie z Androidem hotspot, z którym trzeba będzie połączyć się iPhonem (po uprzedniej instalacji aplikacji). Gdy połączenie zostanie nawiązane, nastąpi transfer wszystkich danych. Jak widać, wszystko ma odbyć się bezprzewodowo.