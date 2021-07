Sugar daddy z Google Play. Google banuje apki sponsoringowe

Paniom trudniej będzie znaleźć wymarzony bankomat.

Żadną tajemnicą nie jest to, że w Google Play można znaleźć całe zatrzęsienie aplikacji randkowych. Pomimo że wiele osób traktuje apki pokroju Tindera z pogardą, nazywając je raczej narzędziami dla kobiet spragnionych atencji mężczyzn, te faktycznie są w stanie przyczyniać się do łączenia pewnej grupy użytkowników w pary. Nigdy nie przypuszczałbym natomiast, że w sklepie z aplikacjami na Androida istnieją aplikacje dla kobiet szukających sponsorów oraz mężczyzn nazywanych mianem "suggar daddies".Google opublikowało właśnie garść nowości w swoich zasadach dotyczących platformy Google Play. Pomiędzy informacjami o legalnych udoskonaleniach i usprawnieniach identyfikatorów reklamowych znalazł się komunikat dotyczący specyficznych apek randkowych. Firma z Mountain View ma od teraz nowe zasady związane z nieodpowiednimi treściami, które efektywnie doprowadzą do usunięcia narzędzi umożliwiających "zawieranie relacji seksualnych w zamian za korzyści majątkowe".- czytamy.

Jeśli do tej pory się na nie nie natknęliście, musicie wiedzieć, że aplikacje dla kobiet będących gotowych oddać swe ciało w zamian za korzyści materialne istnieją i wcale ich mało . Ba, cieszą się sporą popularnością. Instalują je często zamożni lub wcale-nie-tak-zamożni mężczyźni, pragnący wkupić się w łaski często całkiem urodziwych niewiast. Skoro jest popyt, jest i podaż. Czy korzystanie z tego narzędzi to wstyd? Sami oceńcie.Aplikacje będą widoczne w sklepie jeszcze do 1 września 2021 roku, kiedy to zostaną zbanowane. Google banuje je przede wszystkim dlatego, że nie chce w swoim sklepie żadnych programów zawierających "treści seksualne". Apki randkowe, gdzie często wymienia się niewybredne zdjęcia i filmy nie wpadają w tę kategorię, mimo że nie jest im daleko do apek, gdzie każda dama może znaleźć tego jedynego... przepraszam, ten jedyny bankomat.