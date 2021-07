Discord z nowością, która ułatwi utrzymywanie porządku na serwerach

Teraz w aplikacji utworzysz wątki.

Funkcja wątków jest już na Discordzie wdrażana. | Źródło: mat. własne

Funkcja pod kontrolą administratorów i moderatorów

Po utworzeniu wątku, będziesz mógł nadać mu nazwę. Wszystkie wątki, w których bierzesz udział, będą wyświetlane w formie drzewka pod kanałem, w którym je utworzono. Okna wątków, czyli rozmów w ich ramach toczonych, będą wyświetlane z kolei w panelu bocznym na prawo od głównej sekcji poświęconej konwersacjom tekstowym na kanale. Zatem, Discord pozwoli na śledzenie dwóch rozmów na raz.Domyślnie wątki po 24 godzinach będą się automatycznie archiwizować. Jak informuje Discord, ma to na celu ograniczenie zaśmiecania serwerów. Ogólnie rzecz biorąc, wątki mogą ułatwić utrzymywanie na serwerach porządku, choć w tej kwestii rzecz jasna wiele zależy od samych użytkowników.Co istotne, administratorzy serwerów będą mogli kontrolować, kto będzie mógł brać udział w wątkach, zaś moderatorzy będą mogli nawet usuwać wybranych użytkowników z wątków, jeśli sprawiają tam kłopoty. Na dodatek, użytkownicy serwerów zboostowanych do Poziomu 2 będą mogli tworzyć prywatne wątki. Te nie będą wyświetlać się na liście kanałów serwera. Prywatny wątek będzie dla danego użytkownika widoczny, jeśli ten zostanie do niego ręcznie dodany, albo ktoś o nim w wątku wspomni.Innym udogodnieniem dla serwerów zboostowanych do Poziomu 2 ma być możliwość wydłużenia okresu, po którym wątki mają być archiwizowane – nawet do tygodnia zamiast 24 godzin. Oczywiście, każdy zarchiwizowany wątek będzie można otworzyć ponownie i na nowo go aktywować, po prostu wysyłając w nim wiadomość.Funkcja wątków jest wdrażana na Discordzie od dzisiaj. Będzie można z niej korzystać na urządzeniach z systemami Windows, macOS, Linux, iOS i Android oraz w aplikacji webowej. Początkowo będą one włączone tylko dla klasycznych serwerów, natomiast 17 sierpnia zostaną włączone dla serwerów społeczności.Oczywiście, aplikację Discord pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.