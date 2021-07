Od teraz Waze ostrzeże Cię o korkach i objazdach jeszcze przed wyjazdem

Aplikacja z kilkoma ulepszeniami.

Waze z nowościami

Waze – zawartość aktualizacji

Odmieniony ekran wyznaczania trasy w aplikacji Waze. | Źródło: Waze

Waze to nawigacja, która pod wieloma względami ma przewagę nad Mapami Google (chociaż także do Google należy). Każdy użytkownik może na jej mapie oznaczyć bowiem niemal dowolne zagrożenie, i nie tylko, ostrzegając przed nim innych. Dla porównania w Mapach Google można tylko, i to od niedawna, oznaczać miejsca, gdzie dokonywane są pomiary prędkości. Teraz Waze stał się jeszcze doskonalszą aplikacją. Przekonaj się, dlaczego.Od dzisiaj Waze powoli udostępnia kolejnym użytkownikom swojej aplikacji jej nową aktualizację – aktualizację, która zmieni wiele w kwestii wyruszania z Wazem w drohę. Zupełnej przebudowy doczekał się w niej ekran, który użytkownik widzi po wyznaczeniu celu podróży i jeszcze prze wyznaczeniem trasy.Jeśli jeszcze nie otrzymałeś nowej aktualizacji, w tej chwili gdy wyznaczysz cel podróży w Waze, aplikacja wytyczy dla Ciebie trasę i po kilku sekundach ją wyznaczy, jeszcze zanim zdążysz się jej przyjrzeć. Aby wybrać trasę alternatywną, albo w ciągu tych kilku sekund musisz kliknąć w odpowiednią zakładkę, albo zaleźć ją po ręcznym otworzeniu opcji trasy.Gdy już pobierzesz zaktualizowaną wersję Waze’a, przy wybieraniu trasy już na mapie ujrzysz trasy alternatywne, podobnie jak w Mapach Google. Szczegóły na temat tras alternatywnych ujrzysz też poniżej mapy, w wysuwanym menu. Co istotne, Waze będzie Cię informował, dlaczego uznał taką, a nie inną trasę za najlepszą. Jeśli inne trasy będą w danym momencie wolniejsze ze względu na duży ruch uliczny, roboty drogowe czy powodzie, zostaną odpowiednio przez aplikację oznaczone.