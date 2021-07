Poznaliśmy szczegóły dotyczące aktualizacji Windows 11

Obeszło się bez zaskoczenia?

Windows 11 aktualizowany podobnie jak Windows 10

Windows 11 LTSC

Do tej pory przedstawiciele Microsoftu nie komunikowali tego, w jaki sposób wyglądało będzie podejście producenta oprogramowania do kwestii aktualizacji systemu Windows 11. Teraz sytuacja uległa zmianie, a firma z Redmond w swojej zaktualizowanej dokumentacji produktowej rozwiała wszelkie wątpliwości.Firma Microsoft potwierdziła, że system Windows 11 będzie aktualizowano tak samo jak system Windows 10. Będziemy mieli zatem do czynienia z comiesięcznymi aktualizacjami zabezpieczeń, opcjonalnymi aktualizacjami zbiorczymi, aktualizacjami poza pasmem dla chętnych i garścią innych, specyficznych poprawek. Łatek należy się spodziewać "co najmniej dwa razy w ciągu miesiąca".Aktualizacje Windows 11 będą różniły się od tych dla Windows 10 pod względem rozmiarów. Microsoft wielokrotnie zapowiadał, że chce przejść na patche instalowane w tle, w jak najmniejszy sposób odczuwalne przez użytkowników. Użytkownicy będą mogli w dalszym ciągu samodzielnie instalować opcjonalne poprawki jakościowe, o ile w ich OS-ie wystąpią jakieś bugi lub po prostu będą chcieli przetestować nowe składniki.W dokumentacji widnieje też komunikat o aktualizacjach dla Windows 11 wydawanych poza głównym pasmem. Mowa o łatkach udostępnianych bez wcześniejszej zapowiedzi, na przykład celem załatania krytycznych luk bezpieczeństwa.Na stronie wsparcia poinformowano przy okazji nareszcie, że będzie dostępna także rzadziej aktualizowana i stabilniejsza wersja Windows 11 z kanałem obsługi długoterminowej (LTSC). Z pewnością nie zostanie wydana równolegle z Windows 11 na przełomie października i listopada tego roku, a nieco później - być może w 2022 roku, kiedy to nowy system dystrybuowany będzie na większej liczbie komputerów.Źródło: Microsoft