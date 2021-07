Windows 11 domyślnie otrzyma inny motyw. Doniesienia się nie potwierdziły

Dla wielu to zła wiadomość.

Jasny motyw domyślnie

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że niedawno udostępniono niedokładne informacje o domyślnym trybie ciemnym w systemie Windows 11 w przypadku wszystkich komercyjnych jednostek SKU i przepraszamy za to zamieszanie.

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych produktów, będziemy nadal słuchać opinii konsumentów, aby upewnić się, że Windows 11 spełnia ich potrzeby, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.”

Windows 11 - premiera

Już w tym roku, jesienią, na rynku zadebiutuje nowy system Windows – Windows 11. Ten ma charakteryzować się mocno odmienionym interfejsem, a oferować widżety, zwiększoną wydajność, i nie tylko. Wcześniejsze doniesienia sugerowały nawet, że Microsoft ma uczynić w nim ciemny motyw tym domyślnym, a nie jasny. Jak się jednak okazuje, firma nie ma takich planów.O tym, że w kwestii domyślnego wyglądu systemu Windows 11 nie zamierza wprowadzać żadnych zmian, Microsoft poinformował w oświadczeniu przekazanym serwisowi MSPoweruser. Oznacza to, że jasny motyw wciąż będzie oferowany jako początkowe ustawienie systemu, ku rozczarowaniu wielu użytkowników. To powiedziawszy, w tej kwestii jest pewien wyjątek.Omawiany wyjątek dotyczy systemów OEM, instalowanych na laptopach i komputerach stacjonarnych przez ich producentów. Producenci Ci, jak potwierdza, gigant z Redmond, będą mogli zadecydować, czy na ich urządzeniach Windows 11 ma domyślnie posiadać włączony jasny czy ciemny motyw., wyjaśnia Microsoft.Co istotne, informacja o domyślnym trybie jasnym w Windows 11 dotyczy najpewniej tylko czystych instalacji systemu. Jeśli korzystasz z ciemnego motywu w Windows 10 i zaktualizujesz system do Windows 11, nie zostanie on zmieniony na motyw jasny. Właśnie tak było w moim przypadku, gdy zaktualizowałam mój komputer z Windows 10 do deweloperskiego wydania Windows 11.Póki co data premiery Windows 11 nie została oficjalnie wyjawiona. Wszystko wskazuje jednak na to, że nastąpi ona już w październiku, a dokładniej mówiąc pod koniec miesiąca. W roku 2022 oprogramowanie zagości najpewniej na większej liczbie kompatybilnych urządzeń.W przeciwieństwie do systemu Windows 10, system Windows 11 otrzymywał będzie jedną dużą aktualizację funkcji każdego roku. Microsoft zakomunikował jakiś czas temu, że system Windows 11 otrzyma nowe aktualizacje funkcji w drugiej połowie każdego roku.Źródło: MSPoweruser , fot. tyt. mat. własne