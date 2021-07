Sklep Huawei AppGallery rośnie. Aplikacja Player zintegrowana z HMS

Sporo nowych aplikacji w AppGallery.



Huawei cyklicznie informuje o nowościach, jakie pojawiają się w sklepie z aplikacjami AppGallery. Owszem, platforma ma wciąż duże zaległości w stosunku do Google Play czy Apple App Store, ale chińskiego producenta trzeba pochwalić za konsekwentne budowanie własnego ekosystemu.



Właśnie dowiedzieliśmy się, że popularna aplikacja Player, serwis oferujący wideo na życzenie i telewizję internetową, została zintegrowana z Huawei Mobile Services, co oznacza, że jest dostępna w AppGallery zarówno dla najnowszych urządzeń Huawei opartych o HMS, jak i starszych modeli z GMS.



