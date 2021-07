Dlaczego przycisk Menu Start w Windows 11 jest wyśrodkowany? Znamy odpowiedź

Rozwiązanie zagadki.

Dlaczego Menu Start w Windows 11 jest na środku?

"Nie wiem, czy potrafię wskazać jedną konkretną osobę, ale pamiętam, że chcieliśmy się upewnić, że przycisk Menu Start nadal jest ergonomiczny. Zauważyliśmy, że system Windows stał się bardziej elastyczny pod względem urządzeń, na których jest używany: od małych tabletów, przez komputery osobiste do gigantycznych, 50-calowych ultraszerokich wyświetlaczy"

"Nie chcieliśmy, by nadal był kąciku, gdzie czasami ludzie mogą go przegapić"

"Naprawdę fajnym było obserwować to, co budowali wszyscy różni ludzie. Na przykład to, w jakiej kolejności wszystko ułożyć. Niektórzy uważali, że pogoda widoczna na pasku zadań jest ważna, ale inni mieli odrębne zdanie. Wszystkie pomysły były trochę odmienne"

Menu Start po lewej stronie w Windows 11

Użytkownicy systemów Windows najczęściej po prostu przyjmują wszystkie zmiany w oprogramowaniu takimi, jakimi są, nie zastanawiając się przy tym, dlaczego Microsoft postanowił ich dokonać. Jedną z widocznych już na pierwszy rzut oka modyfikacji w Windows 11 jest pasek zadań z wyśrodkowanymi ikonami skrótów, z przyciskiem Menu Start na czele. Dlaczego Menu Start w Windows 11 nie znajduje się już po lewej stronie? Na to i wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciele firmy z Redmond w trakcie wywiadu udzielonego Wall Street Journal.Czy Menu Start powinno być wyrównane do lewej czy do środka ekranu? Czy powinno być jakieś widoczne pole wyszukiwania? Czy lista wszystkich aplikacji powinna pozostać w Menu Start, aby nie zmieniać dotychczasowych przyzwyczajeń? Zespół badawczy Microsoftu dyskutował nad różnymi pomysłami projektowymi podczas finalizowania układu paska wyszukiwania, pogody, dokumentów i aplikacji dla Menu Start.Wyśrodkowane Menu Start i inne zmiany w interfejsie w Windows 11 to efekt analiz i testów przeprowadzanych przez zespół około 40 projektantów. Pomysł na zmianę położenia przycisku wziął się z tego, że konsumenci zaczęli korzystać z oprogramowania Microsoftu na bardzo zróżnicowanych urządzeniach. Właśnie za tym poszła potrzeba zmian, mających na celu poprawę ergonomii. Kto pierwszy wpadł na pomysł wyśrodkowanego Menu Start?- mówi Diego Baca, Główny Dyrektor ds. Projektów w Microsofcie.Diego Baca uważa, że w przypadku większych ekranów kursor często musiał pokonywać olbrzymią drogę do lewej strony ekranu, przez co użytkownik marnował czas. Microsoft chciał dobrze wyeksponować przycisk, w widocznym miejscu.- twierdzi Baca.– mówili projektanci Microsoftu w powyższym filmie.Być może gdyby użytkownicy systemów Windows korzystali z klawisza Menu Start (Win) na klawiaturze, zmiany nie byłyby potrzebne? ;) Jak najczęściej uruchamiacie Menu Start? A może w ogóle już tam nie zaglądacie?Jeśli wolisz Menu Start w Windows 11 po lewej stronie ekranu, firma Microsoft umożliwia dokonanie tej zmiany.Kliknij na pustym obszarze paska zadań prawym przyciskiem myszy i wybierz "Ustawienia paska zadań".Z listy pod "Wyrównanie paska zadań" wybierz opcję "W lewo".Voila!Źródło: WSJ