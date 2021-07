Microsoft Edge 92 wydany. Ma dwa asy w rękawie

To mi się podoba.

Firma Microsoft udostępniła najnowsze wydanie swojej przeglądarki internetowej. Jak podają przedstawiciele firmy z Redmond, Edge 92 to najlepszy wybór dla komputerów pracujących pod kontrolą Windows 10. Narzędzie dostępne także dla systemów Linux i macOS zwiastuje kilka interesujących zmian, pośród których na pierwszy plan wyłania się ulepszony menedżer haseł. Jakie nowości w Edge 92 przygotował dla internautów Microsoft?Według Microsoftu dla internautów nie zawsze jest oczywistym to, co sprawia, że dane hasło jest bezpieczne. Internauci czasami w pośpiechu używają powtarzalnych, łatwych do odgadnięcia haseł. W związku z tym Edge 92 debiutuje z ulepszonym menedżerem haseł, który podpowie użytkownikowi, czy stosowanego przez niego hasła są bezpieczne lub czy nie wykorzystał ich na innych stronach.

Pobierz Microsoft Edge 92 i sprawdź wszystkie zmiany

Ulepszony menedżer haseł z opcją sprawdzania bezpieczeństwa haseł. | Źródło: MicrosoftMicrosoft podał również, że Edge 92 może działać jako menedżer haseł w telefonie, umożliwiając logowanie się do ulubionych aplikacji i witryn internetowych. Wymóg jest oczywisty: należy być zalogowanym na swoje konto zarówno w mobilnej, jak i desktopowej wersji programu.Drugą z istotnych nowości stanowi nowe rozszerzenie Outlook Inbox dla Microsoft Edge, które pozwala szybko przejrzeć zawartość skrzynki poczty elektronicznej bezpośrednio z paska adresu, bez konieczności wcześniejszego ładowania witryny Outlook. Poproszę o coś takiego w Chrome Podgląd skrzynki odbiorczej e-mail wprost z poziomu paska adresu. Genialne! | Źródło: MicrosoftEdge 92 potrafi też automatycznie wysyłać zrzuty ekranu stron internetowych do Kolekcji. Funkcja może okazać się przydatna dla osób poszukujących w sieci informacji do projektów w szkole lub pracy. Ponadto, strona nowej karty zawiera teraz możliwość oceniania artykułów z wiadomościami za pomocą emotikonów. Po co? Po to samo, po co są reakcje w postaci emoji przy postach na Facebooku. Aby inni internauci wiedzieli, jak społeczność ocenia określone treści. ;)Jeśli nie masz przeglądarki internetowej Microsoft Edge 92 zainstalowanej w swoim systemie, możesz pobrać ją za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Znajdziesz w niej wydania na Linuxa, Windows oraz macOS.Źródło: Microsoft