Antiyoy - dawno nie grałem w tak wciągający tytuł (recenzja gry)

Antiyoy – minimalistyczna gra strategiczna

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Nie da się ukryć, że rozpowszechnienie się coraz to wydajniejszych smartfonów ułatwiło dostęp do szeroko rozumianej rozrywki. Weźmy na przykład gry - obecnie urządzenie, które nosimy przy sobie niemal cały czas, pozwala na swobodną zabawę w dowolnym momencie. Nie zawsze są to ogromne produkcje z imponującą grafiką.Dobrym przykładem jest Antiyoy. Mamy tu do czynienia ze strategiczną grą turową w minimalistycznej oprawie. Wygrywamy jeśli zdobędziemy kontrolę nad całą mapą.Zasady nie są przesadnie skomplikowane. Do dyspozycji mamy jedynie kilka rodzajów budynków i jednostek. Reszta to klasyka gatunku, czyli optymalne wykorzystywanie środków i powiększanie władania o kolejne pola. Świetnie sprawdza się to właśnie na smartfonie - gra nie męczy skomplikowanym interfejsem i koniecznością trafiania palcem w niewielkie przyciski.Do naszej dyspozycji oddano kilka trybów rozgrywki. Możemy rozgrywać kampanię jednoosobową i przechodzić kolejne poziomy na zaaranżowanych mapach lub rozegrać pojedynek na własnych zasadach (ustalamy wielkość planszy, liczbę graczy, poziom trudności itp.). Naszymi przeciwnikami może być algorytm lub inni gracze (ciekawa opcja do zabawy ze znajomymi lub rodziną).Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaprojektować również własną mapę.Gra jest w pełni darmowa i nie wyświetla reklam. Od niedawna w Google Play znajdziemy też Antiyoy Online, która pozwala mierzyć się z graczami z całego świata.Antiyoy to świetna i wciągającą gra dla fanów strategii. Dla mnie to pozycja obowiązkowa na smartfonie. Szczególnie angażujące są pojedynki z żywymi przeciwnikami.