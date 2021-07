Messenger z nowym motywem i kilkoma usprawnieniami

Coś dla miłośników Kosmicznego meczu i nie tylko.

Messenger i Kosmiczny mecz

Niedawno Facebook zapowiedział wprowadzenie do aplikacji Messenger soundmoji, czyli dźwiękowych emoji, które po wysłaniu generują kilkusekundową melodyjkę odpowiadającą danej grafice. Teraz dowiedzieliśmy się o kolejnych nowościach zmierzających do usługi. Właściwie, niektórzy użytkownicy już mogą z nich korzystać.Po pierwsze, Messenger doczekał się dwóch nowych motywów. Udostępniono je z okazji premiery filmu Kosmiczny mecz: Nowa Era, czyli kontynuacji kultowego Kosmicznego meczu z 1996 roku. Dlatego też w ich tle widać Królika Bugsa, a ich domyślnym emoji jest piłka do koszykówki. Motywy w dużej mierze wyglądają tak samo – różnią się tylko pod względem kolorystyki. Jeden jest przede wszystkim pomarańczowy i jaśniejszy, a drugi granatowy – ciemniejszy.