Więcej klatek w grach w Windows 10. Napraw sobie Tryb gry

Ważna poprawka.

Tryb gry w Windows 10 naprawiony

"Rozwiązano problem, który uniemożliwiał planom zasilania i trybowi gry działania zgodnego z oczekiwaniami. Skutkował on niższą liczbą klatek na sekundę i niższą wydajnością podczas grania."

Tryb gry w Windows 10 zadebiutował wraz z aktualizacją Creators Update jeszcze w 2017 roku. Zwiastował kilka ciekawych funkcji dla graczy, a co najważniejsze: miał przynieść wzrost wydajności w wybranych tytułach, poprzez przyznanie większego priorytetu procesom obsługiwanym przez daną grę. Niestety, któraś z aktualizacji wydanych przez Microsoft w 2020 roku wszystko zepsuła, a Tryb gry zamiast podnosić wydajność, obniżał ją . Wygląda na to, że programiści pracujący dla firmy z Redmond znaleźli źródło problemów. Możecie je usunąć już teraz.Do tej pory jedyną skuteczną metodą na rozwiązanie problemów powodowanych przez Tryb gry było po prostu jego wyłączenie. Proste. Niektórzy internauci donoszą, że ich kłopoty minęły z kolei po zainstalowaniu poprawki zbiorczej KB5004327, wydanej w drugi wtorek lipca. Patrząc na doniesienia z Reddita i Centrum Opinii, nie każdy miał tyle szczęścia. Microsoft naprawił już błąd, jednakże doświadczą tego na razie jedynie wybrani.W dzienniku zmian do wydanej niedawno wersji preview aktualizacji Windows 10 21H2, czytamy: