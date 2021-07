Windows 11 Build 22000.100 (KB5004300) z pożądanymi zmianami

Zmiany nie tylko wizualne.

Co nowego w Windows 11 Build 22000.100?

Wszystkie osoby, które zdecydowały się wypróbować za darmo Windows 11 w wersji preview , w kanale deweloperskim, będą mogły jeszcze dziś pobrać najnowszą aktualizację, wprowadzającą garść kosmetycznych zmian. W przededniu wydania Windows 11 w kanale beta, Microsoft udostępnił Windows 11 Build 22000.100. Aktualizacja w Windows Update widnieje jako poprawka KB50043000. Jakich nowości należy się spodziewać?Czwarte wydanie preview systemu Windows 11 pojawiło się już w formie aktualizacji dla członków programu Windows Insider z kręgu deweloperskiego. Windows 11 KB5004300 to szczypta pozytywnych zmian wizualnych, przybliżających wygląd interfejsu systemu do jego ostatecznej formy, jaką wszyscy ujrzą w dniu październikowej premiery stabilnej wersji.Przede wszystkim, Microsoft zaktualizował interfejs zasobnika systemowego, wyświetlanego nad paskiem zadań. Chodzi o część interfejsu prezentowaną po kliknięciu na ikonę strzałeczki, usytuowanej obok ustawień dźwięku i języka. W końcu dopasowano jej wygląd do większości okienek w obrębie OS-u.