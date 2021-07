Teraz w Zoom zainstalujesz dodatkowe aplikacje, a nawet gry

Zagraj z uczestnikami wideokonferencji w pokera.

Zoom z dodatkowymi aplikacjami i grami

Zoom to aplikacja, która na przestrzeni dwóch ostatnich lat nie rozwinęła się w zbyt wielkim stopniu. Wprawdzie z czasem doczekała się ona nieco lepszych zabezpieczeń, ale poza tym doświadczała raczej niewielkich zmian. Naprawdę spora zmiana nastąpiła jednak właśnie teraz. Usługa doczekała się bowiem integracji z zewnętrznymi aplikacjami. Ba, niektóre z nich to gry, w których można bawić się z innymi uczestnikami wideokonferencji.Z całego mnóstwa mniej lub bardziej ciekawych aplikacji wewnątrz Zooma można korzystać od wczoraj, w desktopowej aplikacji Zoom. Aby uzyskać do nich dostęp, wpierw należy zaktualizować aplikację Zoom do najnowszej wersji.Zanim korzystanie z danej aplikacji wewnątrz Zooma będzie możliwe, najpierw trzeba ją w programie zainstalować. Można to zrobić zarówno z głównego okna aplikacji, poprzez które rozpoczynamy spotkania czy też do nich dołączamy, jak i z okna trwającej wideokonferencji. Katalog aplikacji otworzysz, klikając w ikonę z podpisem Apps (widoczną na samej górze lub na samym dole okna) i przechodząc do zakładki Discover.