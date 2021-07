Znamy nowe funkcje MIUI 13. Jest na co czekać

Do oprogramowania smartfonów Xiaomi trafi kilka ciekawych rozwiązań.

Granie w okienku, dynamiczny RAM i ulepszona grafika

MIUI 13 - New File Manager animations! https://t.co/aTXoJuRFSO pic.twitter.com/0ULKUtgP78 — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) June 22, 2021

Premiera coraz bliżej

Kolejna generacja nakładki systemowej MIUI zbliża się wielkimi krokami. Pisaliśmy niedawno o tym, jakie urządzenia mogą spodziewać się aktualizacji , teraz dowiedzieliśmy się więcej na temat funkcjonalności samego launchera. Według doniesień z chińskich mediów społecznościowych, ma on zostać wyposażony w kilka naprawdę interesujących funkcji, z czego niektórych nie znajdziemy u żadnej konkurencji.Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez autora przecieku, Xiaomi zmodyfikuje nieco wygląd ikon, animacji oraz panelu ustawień. W systemie pojawią się też nowe tapety, czcionki i dźwięki. To jednak naturalne zmiany, których oczekuje się przy każdej większej aktualizacji.To, czego mniej się spodziewaliśmy to na przykład możliwość uruchamiania gier w “pływającym” okienku. Dotychczas, funkcja ta wspierała jedynie aplikacje i filmy - teraz będzie można również bez problemu grać, robiąc w międzyczasie coś innego. Czy jest to potrzebne? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, jednak bez dwóch zdań dobrze, że otrzymamy taką możliwość.Kolejnym udoskonaleniem, tym razem z pewnością bardziej użytecznym, będzie inteligentne zarządzanie pamięcią RAM, które pozwoli na chwilowe wykorzystywanie przestrzeni magazynowej do przechowywania danych pamięci operacyjnej. Ma to pozytywnie wpłynąć na wydajność urządzeń z MIUI 13, szczególnie tych, które nie dysponują pokaźnym RAM-em.Poza tym, źródło wspomina także o “warstwowym systemie renderowania”. Nie zostało dokładnie wyjaśnione, czego dotyczy to ulepszenie, jednak można założyć, że chodzi o usprawnienie wybranych funkcji graficznych.Według ostatnich dostępnych informacji, MIUI 13 zadebiutuje już w sierpniu. Początkowo, nakładka miała zostać wydana w czerwcu, jednak ostatecznie premiera została przełożona. Bardzo możliwe, że interfejs zadebiutuje wraz z modelem Mi Mix 4, więc jeśli oficjalnie poznamy datę jego prezentacji, zapewne potwierdzi się też data wejścia na rynek MIUI 13.Źródło: Android Authority / fot. tyt. Własne