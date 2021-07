Steam na Windows 11 może wyglądać pięknie. Spróbuj tej metody

Nie pożałujesz.

Jeżeli jesteś miłośnikiem gier komputerowych, istnieje olbrzymia szansa na to, że na co dzień korzystasz z platformy Steam . Jako że zamiłowanie do gier często idzie w parze z miłością do nowych technologii, wysoce prawdopodobnym jest to, że na Twoim komputerze jest już zainstalowana testowa wersja Windows 11 . O ile tylko użytkujesz Steama na Windows 11, możesz skorzystać z naszej metody na diametralną poprawę wyglądu tej aplikacji.

Ładniejszy Steam na Windows 11

\Steam\Skins\

Steam\skins\metro-for-steam-4.4\

Dużo nowocześniejszy wygląd okienka Steam, ale nie tylko. Źródło: RedditNa wstępie zaznaczę, że nie jest to żadna metoda oficjalna i aby z niej skorzystać należy pobrać skórkę Metro for Steam. Kosztem minimalnego wysiłku da się jednak znacząco unowocześnić wygląd narzędzia, więc... dlaczego miałbyś nie spróbować? W razie czego będziesz w stanie błyskawicznie przywrócić wszystko do stanu początkowego. Wątek opisujący niniejszy sposób cieszy się sporym zainteresowaniem w serwisie Reddit.Oto co musisz zrobić:Pobierz Metro dla Steam 4.4 z oficjalnej strony projektu i pobierz Inter Font z Google Fonts i zainstaluj je.Rozpakuj i przeciągnij zawartość do folderuznajdującego się w folderze Steam. Jeśli folder nie istnieje, utwórz go.Pobierz najnowszą wersję nieoficjalnej łatki dla Metro na Steam 4.4 na Windows 11 z GitHub.Rozpakuj łatkę i zastąp pliki w folderzePo tych krokach musisz jeszcze tylko uruchomić Steam, przejść do ustawień (Steam -> Ustawienia), wybrać "Interfejs" i w tym panelu wybrać metro-for-steam-4.4 jako skórkę, której ma używać Steam.