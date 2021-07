Technologia DirectStorage trafi także na Windows 10. Jest jeden warunek

Dobra wiadomość.

DirectStorage także w Windows 10

DirectStorage na Windows 10 wolniejsze niż na Windows 11

Gdy w 2020 roku świat nie słyszał jeszcze o systemie Windows 11, pojawiła się nadzieja na debiut interesującej technologii w systemie Windows 10. Mowa o technologii DirectStorage , która miała skrócić czas ładowania gier. Jak się później okazało, nowe API znane z konsol Xbox Series X/S jest projektowane z myślą o Windows 11 . Teraz Microsoft potwierdził, że użytkownicy Windows 10 nie zostaną potraktowani po macoszemu, ale ich oprogramowanie musi spełnić jedno wymaganie.Największą zaletą płynącą z wykorzystania API DirectStorage jest odczuwalne skrócenie czasu ładowania się gier oraz poziomów w kompatybilnych grach. Technologia zaprojektowana z myślą o komputerach osobistych korzystających z nośników SSD NVMe redukuje przy okazji obciążenie procesora, eliminując ryzyko wystąpienia bottlenecków - ot, "łączy" pracę dysku z GPU. Teraz Hassan Uraizee z Microsoftu obiecał, że SDK będzie kompatybilne z Windows 10.W swoim poście Uraizee poinformował, że podobnie jak DirectX 12 Agility SDK, DirectStorage SDK wymagało będzie systemu Windows 10 1909 lub jego nowszej wersji. Nie powinno to być przeszkodą dla nikogo, kto w miarę regularnie aktualizuje swoje oprogramowanie.Jedyna zauważalna różnica między implementacją DirectStorage w systemie Windows 10 i Windows 11 ma związek ze stosem pamięci. W systemie Windows 11 DirectStorage będzie miał dostęp do zaktualizowanego stosu pamięci masowej systemu operacyjnego, mogąc dzięki temu odblokować pełny potencjał technologii. W systemie Windows 10 technika skorzysta po prostu ze starszego stosu pamięci OS-u. Czy różnica in minus będzie faktycznie wyczuwalna? Pokażą to dopiero pierwsze testy.Źródło: Microsoft