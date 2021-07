Epic Games Store otrzyma profile użytkowników. Nowość spóźniona o kilka lat

Nareszcie...

Profile użytkowników nadciągają do Epic Games Store

Źródło: Epic Games

Źródło: Epic Games

Epic Games Store jest na rynku już kilka lat, lecz wciąż brakuje w nim kilku kluczowych funkcjonalności. Sama platforma dodatkowo nie należy do szczególnie przejrzystych ani wygodnych w użytkowaniu. Niedługo jednak wzbogacić się ma ona o nowości, na które użytkownicy czekali… za długo.Deweloperzy odpowiedzialni za sklep nie kryją się ze swoimi planami. Można je bez problemu podejrzeć z poziomu publicznej tablicy na witrynie Trello . Tydzień temu dosyć solidnie ją zaktualizowano, co pozwoliło na zwrócenie uwagi internautów jeśli chodzi o nadchodzące do EGS nowości. Tych będzie dosyć sporo.Trudno w to uwierzyć, aleoraz „zdjęcia profilowe”. Jak się okazuje, niedługo ten stan rzeczy ma ulec zmianie. Zespół pracujący nad platformą podzielił się zrzutami ekranu, które ukazują jak docelowo wyglądać będzie m.in. sekcja profilu. Z jej poziomu przejrzymy niedawno zdobyte osiągnięcia (system osiągnięć też zostanie dodany), ostatnią aktywność znajomych i inne informacje pokroju naszego poziomu, posiadanych gier itd.Co ciekawe, EGS miało to w planach od stycznia bieżącego roku. Stan prac nad nowością został zaktualizowany jednak dopiero kilka dni temu. To jednak nie wszystko. Planowane jest równieżoraz dodanie interaktywnych tagów oraz gatunków gier. Spodziewać się można także sekcji porównującej konkretne wersje wybranej produkcji czy… koszyka. Ta ostatnia funkcja jest zapewne szczególnie wyczekiwana przez użytkowników.W przyszłości z kolei, dodana opcja umieszczania recenzji pod grami czy opcja prezentów. Na to jednak jeszcze nieco poczekamy.Źródło: Trello / Foto. Epic Games