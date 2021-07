Rusza SI2PEM. Sprawdź promieniowanie elektromagnetyczne w swojej okolicy

Doczekaliśmy się.



Już dziś, 20 lipca o godzinie 12:30, uruchomiony zostanie System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM). Dzięki niemu każdy chętny będzie mógł sprawdzić natężenie pola elektromagnetycznego (PEM) w swoim otoczeniu. To dobre wiadomości dla osób bojących się 5G i obecności innych nadajników.



Sprawdź natężenie pola elektromagnetycznego w swojej okolicy

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy zwraca uwagę na to, że niskobudżetowe mierniki do samodzielnego pomiaru PEM z wież i telefonów komórkowych nie są dokładne. W związku z tym od teraz każdy Polak skorzysta z pomiarów wykonanych zgodnie z metodyką określoną w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, przez akredytowane laboratoria, wzorcowanym przyrządem pomiarowym można uznać za obiektywne i miarodajne. Oczywiście niezbędna będzie umiejętność czytania wyników.



O godzinie 12:30 wystartuje specjalna, ogólnodostępna strona internetowa. Dostęp do pomiarów będzie oczywiście bezpłatny. Jej atutami mają być prosty i przejrzysty interfejs oraz niezwykle szczegółowe dane, pochodzące z pomiarów GIOŚ, akredytowanych laboratoriów w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej oraz rejestrów UKE.







Sceptycy już teraz mówią, że dane będą "zmanipulowane". Obawiam się, że środowisk przeciwnych 5G żadna mapa do niczego nie przekona...



Pomysł narodził się w 2017 roku, a prace nad realizacją projektu trwały od lutego 2019 roku.



