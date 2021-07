Mapy Google proponowały pieszym "potencjalnie śmiertelny" szlak na znanej górze

Zgroza.

Mapy Google prowadzą niebezpieczną drogą na Ben Nevis

"Nawet najbardziej doświadczony alpinista miałby trudności z podążaniem tą trasą"

"Linia biegnie przez bardzo stromy, skalisty i bezdrożny teren, gdzie nawet przy dobrej widoczności trudno byłoby znaleźć bezpieczny szlak. Wystarczy odrobina deszczu i ograniczona nisko zwieszonymi chmurami widoczność, a sugerowana przez Google ścieżka jest potencjalnie śmiertelna".





"Nasze wskazówki dojazdu prowadzą obecnie ludzi do parkingu na początku szlaku Nevis Gorge – miejsca znajdującego się najbliżej szczytu – który ma widoczne znaki wskazujące, że szlak jest bardzo niebezpieczny i przeznaczony tylko dla zaawansowanych turystów"

"Aby pomóc zarówno początkującym, jak i doświadczonym turystom łatwiej znaleźć szlaki, które odpowiadają ich poziomowi wiedzy, aktualizujemy teraz nasze trasy dojazdu samochodem, aby zaprowadzić ludzi bezpośrednio do centrum dla zwiedzających, gdzie będą mogli porozmawiać z personelem na temat optymalnej trasy".

Mapy Google znów w centrum uwagi i znowu ze względu na to, że ludzie ufają im nieco zbyt mocno. Z początkiem lipca opisywaliśmy przypadek Polki, która zaufała Google Maps, w efekcie czego musiał ratować ją GOPR. W 2019 roku Policja zatrzymała aż 700 kierowców w Zakopanem, których aplikacja poprowadziła pod zakaz wjazdu na Gubałówkę. Tym razem o narzędziu głośno zrobiło się w Wielkiej Brytanii.Brytyjskie organizacje John Muir Trust i Mountaineering Scotland ostrzegają, że szlaki turystyczne na Ben Nevis, najwyższy szczyt Szkocji o wysokości 1345 metrów, sugerowane przez aplikacje mapujące, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Organizacje powołały się konkretnie na trasę podaną w Mapach Google, która delikatnie mówiąc nie nadaje się dla rodzin z dziećmi. Nawigacja samochodowa prowadzi zmotoryzowanych turystów wprost do parkingu pod najtrudniejszym podejściem.– powiedziała Heather Morning, doradca ds. bezpieczeństwa górskiego w Szkocji, w komunikacie prasowym.Ben Nevis nie jest bardzo wysokim szczytem, ale prowadzą na niego także trudne szlaki. | Źródło: Canva ProW oświadczeniu dla CNN rzecznik Google powiedział, że firma bada problem wytyczania trasy na Ben Nevis i okolicach. W sobotę firma poinformowała Yahoo News UK, że zaktualizuje swoje wskazówki w tej lokalizacji.– powiedziała rzeczniczka Google.Ben Nevis nie jest jedyną górą, na której Mapy Google pokazują niebezpieczne trasy. Mountaineering Scotland twierdzi, że trasa oferowana przez Google na górę An Teallach w tym kraju sugeruje wspinaczkę po klifie.Pamiętajcie, żadna aplikacja mapująca, nawet najlepsza, nie jest nieomylna. Do wędrówek górskich najlepiej jest wykorzystywać specjalistyczne mapy górskie.Źródło: John Muir Trust