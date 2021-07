Jak przestać przekazywać informacje o swoim położeniu Google? To proste

Rozwiewamy wątpliwości.

Powstrzymaj Google przed śledzeniem Twojej lokalizacji

Korzystam z usług Google na co dzień i nie widzę w tym niczego złego. Ba, jest mi z tym całkiem wygodnie. Zdaję sobie jednak doskonale sprawę z tego, że nie każdy ma takie podejście. Z myślą o osobach, którym z usługami firmy z Mountain View przestało być w którymś momencie po drodze, stworzyłem nawet wpis pod tytułem: Jak usunąć konto Google i wszystkie powiązane z nim usługi? Tym razem chciałem skupić się na nieco mniej drastycznym posunięciu, a mianowicie wyłączeniu śledzenia.Niewielu internautów wie, że każde wyszukiwanie w Google lub korzystanie z aplikacji Google Maps wysyła firmie precyzyjną lokalizację użytkownika. Po co? Przede wszystkim po to, aby jeszcze skuteczniej targetować reklamy oraz wyniki wyszukiwania. Nie każdemu musi to odpowiadać - dla wielu prywatność jest rzeczą nadrzędną. Dlaczego by zatem nie zakazać Google pobierania danych o lokalizacji? Zrobisz to w następujący sposób:Uruchom przeglądarkę internetową.Zaloguj się na swoje konto Google i wpisz w pasku adresu myaccount.google.com . Naciśnij Enter.Z listy po lewej wybierz "Dane i personalizacja".