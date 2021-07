Nowe skróty klawiszowe w Windows 11, które warto znać

Sprawdź je.

Windows 11 to innowacje bardziej i mniej oczywiste. O tych ważniejszych wieści przekazujemy Wam w zasadzie regularnie. Te pojawiają się w kolejnych wydaniach wersji zapoznawczej nowego systemu i będą w nim debiutować jeszcze przez długi czas. O drobiazgach piszemy rzadziej - niedawno stworzyliśmy na przykład wpis o 5 ukrytych nowościach w Windows 11, których mogliście nie zauważyć. Tym razem chcielibyśmy zainteresować Was detalem w postaci nowych skrótów klawiszowych w Windows 11

Win + A - otwiera szybkie ustawienia

Win + W - otwiera interfejs widgetów

Win + N - otwiera centrum powiadomień

Źródło: mat. własnyUkłady przyciągania okien w Windows 11 to praktyczna nowość pozwalająca błyskawicznie i wygodnie rozlokować aktywne okna na ekranie monitora. Skrót klawiszowy Windows + Z otwiera menu Snap, z poziomu którego da się wybrać jeden z dostępnych układów. Tych będzie tym więcej, im większa jest przekątna ekranu oraz jego rozdzielczość.Źródło: mat. własnyJeśli korzystasz z wersji zapoznawczej aktualizacji Windows 10 21H2 lub zainstalowałeś sobie Windows 11, możesz używać skrótu klawiszowego Windows + A. Dzięki niemu otworzysz menu szybkich ustawień w Windows 11 lub połączone menu szybkich ustawień i centrum powiadomień w Windows 10. Z poziomu rzeczonych ustawień włączysz Bluetooth, Wi-Fi, VPN, hot spot mobilny i zmienisz wiele innych opcji.Źródło: mat. własnyWielokrotnie to już powtarzaliśmy, ale powtórzymy raz jeszcze: widgety w Windows 11 to nic innego jak zestaw funkcji wyświetlanych w ramach panelu Wiadomości i zainteresowania, obecnego już także w nowszych wydaniach systemu Windows 10. Wciśnięcie kombinacji klawiszy Windows + W spowoduje zaprezentowanie tego właśnie elementu UI. W Windows 10 skrót ten odpowiadał za otwarcie menu pióra cyfrowego.Źródło: mat. własnyW Windows 11 centrum powiadomień odseparowano od szybkich ustawień w ramach Centrum Akcji. Aby otworzyć centrum powiadomień w najnowszej wersji OS-u należy wcisnąć kombinację klawiszy Windows + N. Gdy to zrobisz, oczom Twoim ukażą się nie tylko powiadomienia (o ile jakieś są w ogóle dostępne), ale również kalendarz.Odkryliście jeszcze jakieś inne skróty klawiszowe na przestrzeni swoich testów systemu Windows 11? Dajcie znać w komentarzach.Źródło: mat. własny