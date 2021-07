Windows 11 wkrótce w kanale beta. To idealna okazja, aby go sprawdzić

Dobre wieści.

Nadchodzi Windows 11 beta

Later this month. Appreciate your patience. — Windows Insider (@windowsinsider) July 15, 2021

Windows 11 za darmo przez rok od premiery?

Niejawny program testów systemu Windows, zwany też po prostu programem Windows Insider, pozwala korzystać przedpremierowo z nowego oprogramowania od Microsoftu. Zazwyczaj dotyczy to kolejnych aktualizacji bieżącej wersji OS-u, choć od niedawna w ramach Windows Insider każdy chętny może za darmo zainstalować sobie system Windows 11... o ile oczywiście jego komputer spełni minimalne wymagania najnowszego softu z Redmond. Uczestnicy programu mogą wybierać spośród trzech różnych kanałów - deweloperskiego, beta oraz wersji zapoznawczej.Pierwszy z nich przeznaczony jest przede wszystkim dla użytkowników zaawansowanych, przygotowanych na ewentualne błędy i gorszą stabilność działania systemu. Zalecany kanał beta zawiera aktualizacje bardziej niezawodne niż te dla deweloperów. Trzecia opcja to kanał wersji zapoznawczej z podglądem poprawek i kluczowych funkcji, zalecany dla użytkowników komercyjnych. Do tej pory Windows 11 dało się pobrać wyłącznie w ramach kanału deweloperskiego. Już wkrótce ulegnie to zmianie.Wiele osób ciekawych działania Windows 11 nie chciało go pobrać na swój komputer z obawy o problemy ze stabilnością i bugami - opis kanału deweloperskiego Windows Insider nie zachęca użytkowników początkujących. Zachęcająco nie wyglądały także błędy pokroju tego, który trapi niektórych korzystających z Windows 11 Build 22000.71 i prowadzi do awarii procesu explorer.exe. Na szczęście firma z Redmond jeszcze w tym miesiącu wprowadzi Windows 11 do kanału beta.Oprócz pierwszej kompilacji Windows 11 beta, która najpewniej będzie bardziej dopracowana niż kompilacje dostępne obecnie w kanale deweloperskim, spodziewamy się również oficjalnych obrazów ISO Windows 11. Windows 11 beta będzie oczywiście oferował wczesny dostęp do wszystkich nowych funkcji OS-u. Oczywiście jest pewien haczyk: nowe kompilacje w kanale beta są wydawane rzadziej niż w kanale dla deweloperów i później otrzymują pewne usprawnienia. Coś za coś.Windows 11 ma być oferowany jako darmowe ulepszenie dla posiadaczy systemów Windows 7, Windows 8.1 Windows 10 przez mniej więcej rok od premiery na przełomie października listopada. Być może system będzie się dało aktywować później, nieoficjalnie. W końcu wciąż da się zainstalować Windows 10 za darmo przy użyciu kluczy ze starszych wersji OS-u - nie jest to droga oficjalnie legalna, ale Microsoft wciąż jej nie zablokował.Źródło: Microsoft