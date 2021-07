Można już testować Windows 10 21H2. Skusisz się?

Nie jest to to, czego byśmy oczekiwali.

Windows 10 21H2 dostępny w kanale wersji zapoznawczej

W ostatnim czasie Windows 11 jest na ustach niemal wszystkich miłośników nowych technologii, przez co aktualizacje dla Windows 10 opisywane są nieco rzadziej. Zmieńmy ten trend i skupmy się na nowościach zmierzających do obecnej wersji OS-u. Wydano właśnie testową wersję systemu Windows 10 21H2 , którego premierę zaplanowano na przełom października i listopada bieżącego roku. Co ciekawego się w niej znalazło? Rzuć okiem.Na osoby, które nie zdecydują się aktualizować swoich komputerów za darmo do Windows 11 , czekają aktualizacje dla Windows 10, aż do 2025 roku, kiedy to wygaśnie jego wsparcie. Następna duża poprawka dla systemu udostępniana będzie pod nazwą 21H2 i wprowadzi do oprogramowania lekki powiew świeżości. Jeśli jesteś członkiem programu Windows Insider, znajdziesz ją w Windows Update, o ile dołączyłeś jako tester do kanału wersji zapoznawczej.Windows 10 21H2 dystrybuowany jest obecnie jako build 19044.1147 i da się go zainstalować za sprawą łatki aktywującej KB5004296. Jak już wcześniej wspominaliśmy, zawartość Windows 10 21H2 dostarczana będzie na przestrzeni kolejnych aktualizacji do Windows 10, a Microsoft wszelkie zmiany aktywuje w październiku lub listopadzie za pomocą niewielkiego patcha, podobnie jak zrobił to z Windows 10 21H1 w maju tego roku.zawiera garść ulepszeń, w tym obsługę standardów WPA3 H2E (Hash-to-Element) w celu zwiększenia bezpieczeństwa połączeń Wi-Fi. Dla konsumentów i deweloperów firma Microsoft wprowadza z kolei obsługę obliczeń GPU w Windows Subsystem for Linux (WSL) - wymagana jest tu karta obsługująca DirectX 12. W wydaniu Enterprise Microsoft dostarcza ulepszone działanie Windows Hello for Business dla opcji bez wykorzystywania haseł.Windows 10 Pro i Home będą oficjalnie wspierane do października 2025 roku, więc prawdopodobnie w nadchodzących latach Microsoft wyda jeszcze kilka aktualizacji funkcji, ale najbardziej ekscytujące zmiany kierowane będą do Windows 11. Niestety, wszystkim wydawało się, że Windows 10 21H2 będzie mała rewolucją, ale rewolucja czeka wyłącznie na osoby, które zdecydują się przejść na nowszy OS Microsoftu.Źródło: Microsoft