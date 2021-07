Vortexika - jak dobry masz refleks? (recenzja gry)

Zaskakująco wciągającą i wymagająca gra.





Vortexika – kosmiczna gra zręcznościowa

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,49 zł-49,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Rynek gier mobilnych często za nic ma wielomilionowe budżety i liczne zespoły deweloperskie. Kluczem jest grywalność, czyli połączenie pomysłu na grę i samej mechaniki. Minimalistyczne tytuły nieraz podbijały już serca posiadaczy smartfonów z całego świata.Vortexika to nowa gra, która ma szansę idealnie wpisać się w ten schemat. Mamy tu do czynienia z typową zręcznościówką. Sterujemy statkiem kosmicznym, niszczymy przeciwników, omijamy przeszkody itd. Wszystko w minimalistycznej oprawie graficznej i dość intensywnym tempie..Sterowanie sprowadza się do przesuwania palcem po ekranie w poziomie. Nasz statek porusza się w wirze - dodaje to dynamiki i zmusza do sporego skupienia. Szczególnie na wyższych poziomach, gdzie rośnie prędkość i zagęszczenie obiektów. Jeżeli dodamy do tego możliwość samodzielnego strzelania (do ustawienia również automat), dostajemy zaskakująco wymagającą, a wręcz szaleńczą zabawę. Do naszej dyspozycji jest aż 100 poziomów.Za zdobywane wraz z postępami środki możemy kupić ulepszenia lub zmienić wygląd statku - opcji nie ma jednak na razie zbyt wiele. Nie zabrakło tutaj oczywiście mikropłatności, które nie są jednak kluczowe dla płynnej rozgrywki. Reklamy możemy wyłączyć za niecałe 15 zł. Minusy? Mój jedyny zarzut to brak możliwości ustawiania czułości sterowania. Osiąganie dobrych wyników wymaga sporo wprawy, a nie każdemu zaproponowana responsywność będzie odpowiadała.W ogólnym rozrachunku Vortexika to jednak bardzo udana produkcja. Gra daje sporo frajdy i potrafi przetestować refleks do granic możliwości. Warto śledzić rozwój tego tytułu.