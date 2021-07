Tyle będzie kosztował Windows 365

Cena jednego z pakietów.

Cena Windows 365

W trakcie konferencji Microsoft Inspire firma z Remond zapowiedziała swoją zupełnie nową usługę, Windows 365. Windows 365 to udostępniana w ramach subskrypcji wirtualna maszyna, którą najprościej jest określać mianem komputera w chmurze. Wirtualny komputer ma być bezpieczny, korzystać z najnowsze oprogramowania i być dostępny w różnych konfiguracjach - w zależności od potrzeb danego użytkownika. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile Windows 365 może kosztować.Według przecieków Windows 365 będzie wyceniony naza każdego użytkownika miesięcznie. Mowa o subskrypcji obejmującej dwurdzeniowy procesor, 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Ta cena dotyczy oczywiście tylko jednego z wielu poziomów. Nie jest to ani oferta najtańsza, ani najdroższa. W ramach najtańszej oferowany ma być jednordzeniowy procesor, 2 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane.Kluczową informację stanowi to, że jest to cena stała i nie zmienna. Microsoft nie naliczy dodatkowych opłat za czas użytkowania, wykorzystaną przepustowość łącza, ani nic podobnego. Prawdopodobne firma zakłada, że ​​użytkownicy będą korzystać z usługi w trakcie ośmiogodzinnego dnia pracy. Ciekaw jestem, jak Microsoft zawalczy z ewentualnymi nadużyciami w ujęciu ponadnormatywnego wykorzystania Windows 365 do... dziwnych celów.Przy tej kwocie nie nazwalibyśmy usługi tanią, zwłaszcza że na dłuższą metę może kosztować więcej niż zakup niezłego laptopa. Atut systemu Windows 365 ma stanowić jednak przesyłanie strumieniowe systemu Windows na wiele urządzeń, co jest idealne dla osób pracujących w domu i potrzebujących dostępu do bezpiecznego komputera. Co ważne, cena dotyczy Windows 365 Business - należy pamiętać o Windows 365 Enterprise, który będzie z pewnością droższy.Źródło: XDA